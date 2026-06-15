El Gobierno negocia con las TVs la fecha para resintonizar los canales tras el verano: será el día que empiece a emitir La Siete

El Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López está negociando con las cadenas de televisión la fecha exacta para proceder a la reordenación del espectro radioeléctrico y dejar hueco al nuevo canal de televisión que ha adjudicado a los empresarios españoles de Prisa afines a Moncloa, liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, socios ya en el lanzamiento de La Sexta en marzo de 2006.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el Gobierno piensa en retrasar el día de la resintonización hasta finales de septiembre o ya en octubre. De esta forma, los empresarios adjudicatarios del nuevo canal tendrían tiempo para crear la parrilla de su programación, hacer los fichajes de periodistas correspondientes, contratar la publicidad y cerrar un business plan entre los accionistas: Varela Entrecanales, José Luis Manzano, el argentino dueño de Telefé, Diego Prieto, el ex rey de las ambulancias de Andalucía y un grupo de empresarios valencianos del entorno de Adolfo Utor, dueño de Balearia.

Lo que tiene decidido ya este grupo de empresarios es que empezarán a emitir el mismo día que el Gobierno pacte con las cadenas el nuevo espacio radioeléctrico, puesto que eso conllevará una resintonización de los canales que complicaría el lanzamiento de La Siete si ésta saliera a antena unas semanas o un mes después.

De momento, y según las fuentes consultadas, no hay nada más decidido en el cuartel general del nuevo canal, que será indudablemente cercano al Gobierno y una ayuda para las próximas elecciones generales y autonómicas de 2027.

Tampoco el nombre definitivo que tendrá la cadena, que podría ser La Siete o La Séptima. El problema está en que ya hay alguna cadena de televisión autonómica y locales que tienen el nombre de Siete, lo que podría complicar el registro de la marca.

La actividad está siendo intensa también a la hora de contratar a los periodistas que dirigirán los programas estrella de la cadena, que serán tertulias de actualidad como las que han proliferado en TVE con Mañaneros, Malas Lenguas o Directo al Grano.

Precisamente, los nombres de los presentadores externos de esos programas están en la lista de posibles presentadores de La Siete. Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró siempre han estado en la agenda de José Miguel Contreras, que apunta a ocupar el cargo de consejero delegado de la nueva cadena.

Los empresarios que han puesto en marcha La Siete tienen un presupuesto inicial de hasta 25 millones de euros para desembolsar en los primeros años de andadura de la cadena. Ninguno de los socios puede vender sus acciones ni puede entrar otro socio en los dos primeros años desde la adjudicación, según el concurso del Gobierno.

Está pendiente, como publicó este diario, de que la CNN se sume de alguna manera al proyecto de este nuevo canal de televisión, aunque todo apunta a que no será en el inicio, después del verano, aunque sí podría sumarse meses después para ponerle la marca a la información de la cadena.