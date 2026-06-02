El nuevo canal de TDT que el Gobierno ha adjudicado a SIETE, la compañía administrada por Andrés Varela Entrecanales, compartirá domicilio social con The Pool Talent Management SL, la productora que hizo junto a Secuoya Producciones el documental personalizado a Pedro Sánchez en 2022.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, ambas entidades administradas por Varela Entrecanales están registradas en el edificio número 68 de la calle Orense, en Madrid. La productora se encuentra en la planta 9, junto a Global Alconaba SL y Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo (SIETE) ocupa la planta 11.

Resulta llamativo, en este sentido, que el Gobierno otorgue la licencia al empresario que ya ayudó a limpiar la imagen del presidente del Ejecutivo con la producción audiovisual Moncloa: cuatro estaciones. Sobre todo porque los de Sánchez aseguran que la intención final de crear una nueva cadena televisiva era la de «aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, haciendo posible una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada».

La otra compañía que aspiraba a hacerse con la licencia para el nuevo canal de televisión en abierto era Mediaset, un grupo audiovisual que ya cuenta con una dilatada experiencia en el sector con ocho licencias sólo en España.

La duración de la actual licencia concedida a los accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba será de 15 años y podrá renovarse por el mismo plazo hasta alcanzar los 30 años, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley.

Incompatibilidad de Entrecanales

Más allá de la polémica generada en torno al peso que ha podido tener el componente ideológico a la hora de cerrar la adjudicación en favor de Varela Entrecanales, Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa con el 29,74% del capital, también detectó rápidamente una «incompatibilidad» en que el empresario continuara siendo consejero del grupo.

De esta forma, hace tan solo unos días, tras conocer la noticia, Oughourlian comunicó a Varela Entrecanales, miembro del Consejo de Administración de Prisa y representante de los accionistas que compraron el 7% de Prisa a Telefónica, que no seguirá en el consejo del grupo de medios.

Oughourlian tiene pensado reducir el número de consejeros de Prisa de 14 a 11, y Varela Entrecanales será uno de los tres que saldrán del puesto de mando de la compañía editora de El País y la cadena SER.

Un canal para crear una plataforma

El nuevo canal de televisión de SIETE (acrónimo de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL) llegará a la televisión digital terrestre (TDT) en un plazo máximo de seis meses, con programación original, producción nacional y «grandes profesionales» de la comunicación.

Así lo ha dado a conocer el consorcio Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo tras ser el adjudicatario de la licencia del canal que sacó a concurso el Gobierno en 2025. Así, ha avanzado que pretende crear «una plataforma de contenidos audiovisuales, de la cual esta cadena sería la primera etapa».

«Desde 1989, distintos operadores han puesto en marcha hasta 22 canales nacionales privados que han obtenido sus licencias, al igual que en esta ocasión, en los diferentes concursos públicos promovidos por todos los gobiernos que se han sucedido», ha señalado el consorcio.

En este sentido, SIETE ha explicado que la plataforma «aún no tiene nombre decidido» para la cadena y pretende «abrir un espacio a todo tipo de creadores de contenidos que puedan, conjuntamente, contribuir a la implementación de un amplio ecosistema adaptado a las nuevas ventanas que la tecnología ha abierto en los últimos años».