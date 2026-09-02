Rafa Nadal comparte las imágenes de su verano más familiar: sus hijos, Mery Perelló y unas vacaciones en Croacia

Rafa Nadal ha aprovechado las últimas semanas del verano para compartir algunas de las fotografías que resumen estos meses junto a su familia. El extenista ha publicado en redes sociales un álbum bajo el título «Verano 2026» en el que aparecen Mery Perelló, sus dos hijos, Rafael y Miquel, y varios miembros de su familia. Entre las imágenes hay momentos de sus vacaciones en Croacia, una visita a un zoológico con los pequeños, una fotografía junto a su madre y su hermana y otra con su padre en un entorno natural. Nadal, que suele mantener su vida privada alejada de las redes sociales, ha mostrado esta vez varios detalles de sus vacaciones y de los planes que ha compartido con su círculo más cercano durante los meses de verano.

Un verano lejos de las pistas

Durante años, el calendario de Rafa Nadal estuvo marcado por torneos, entrenamientos y viajes. Tras su retirada del tenis profesional, el deportista disfruta ahora de una agenda diferente, con más espacio para su familia y para sus vacaciones.

Así lo refleja la última publicación que ha compartido en redes sociales. Nadal ha reunido varias fotografías de estos meses bajo el título «Verano 2026», sin demasiadas explicaciones y dejando que sean las propias imágenes las que muestren algunos de sus planes.

El álbum reúne fotografías tomadas en distintos momentos del verano y permite ver a Nadal acompañado por Mery Perelló, sus hijos, sus padres, su hermana y su tío. También aparecen algunos de los lugares que ha visitado durante las vacaciones.

Sus hijos, protagonistas de algunas de las imágenes

Entre las fotografías aparecen Rafael y Miquel, los dos hijos de Nadal y Mery Perelló, durante una visita al zoológico. Los pequeños aparecen en varias de las instantáneas del álbum, aunque la pareja mantiene habitualmente una gran discreción sobre su vida familiar.

Rafael, el primer hijo de la pareja, nació en 2022. En 2025 llegó su segundo hijo, Miquel. Desde entonces, Nadal y Perelló han seguido manteniendo al margen de la exposición pública buena parte de su día a día familiar.

Por eso, las imágenes compartidas ahora permiten ver algunos de los planes que han realizado durante el verano. Una visita al zoológico, viajes y jornadas junto al resto de la familia forman parte de este recopilatorio de vacaciones.

Una escapada a Hvar con la familia

Uno de los destinos que aparece en el álbum es Hvar, en Croacia. Allí Nadal posó junto a Mery Perelló, sus dos hijos, su padre Sebastián Nadal, su tío Miquel Àngel y su hermana Maribel.

La fotografía reúne a buena parte de la familia durante el viaje y es una de las imágenes más numerosas del recopilatorio. Nadal ha estado acompañado por sus familiares durante buena parte de su trayectoria deportiva y algunos de ellos han tenido además un papel destacado en su carrera.

Su padre, Sebastián Nadal, estuvo siempre muy vinculado a su trayectoria, mientras que su tío Toni fue su entrenador durante buena parte de sus años como profesional. Su madre, Ana María Parera, y su hermana Maribel también han formado parte de su círculo más cercano.

En Hvar, todos ellos aparecen juntos durante unos días de vacaciones en los que Nadal ha aprovechado para pasar tiempo con su familia.

Una fotografía con su madre y su hermana

Otra de las imágenes compartidas por Nadal tiene como protagonistas a su madre y a su hermana. En ella, el extenista aparece abrazado a Ana María Parera y Maribel Nadal.

La fotografía se suma a las diferentes escenas familiares que ha incluido en su álbum de verano. Nadal suele ser reservado a la hora de publicar imágenes relacionadas con su vida personal, por lo que no es habitual encontrar tantas fotografías de su entorno familiar reunidas en una misma publicación.

Una excursión con su padre

Sebastián Nadal también aparece en otra de las fotografías del álbum. En esta ocasión, padre e hijo posan juntos en plena naturaleza, junto a una cascada.

La imagen corresponde a uno de los planes realizados durante estos meses y se suma a las fotografías de viajes y actividades familiares que Nadal ha ido recopilando para su publicación.

El extenista ha pasado así parte del verano entre viajes y planes con los suyos, aprovechando una época del año en la que, después de su retirada, ya no tiene que compaginar sus vacaciones con la preparación de un torneo o los desplazamientos del circuito profesional.

Mery Perelló, presente en las vacaciones

Mery Perelló también forma parte de las fotografías compartidas por Nadal. La pareja, que se casó en 2019, ha mantenido siempre una postura discreta respecto a su vida privada y especialmente en lo relacionado con sus hijos.

Sin embargo, Perelló aparece en las imágenes del viaje familiar a Hvar junto a Nadal y los pequeños. La fotografía muestra a la familia durante sus vacaciones en la isla croata, uno de los destinos elegidos por el matrimonio este verano.

El viaje se suma a otros planes que han realizado durante los últimos meses y que ahora Nadal ha reunido en esta selección de fotografías.