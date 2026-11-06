Miguel Tellado: «Estas elecciones no van de que el PP gane al PSOE, nuestra democracia peligra si Sánchez vuelve a gobernar»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que «si Sánchez consigue volver a gobernar tras el 29-N nuestra democracia estará en peligro». Lo afirma en una entrevista a OKDIARIO realizada el miércoles por la tarde, horas antes de la última operación de la UCO por corrupción en el ministerio de Transportes en la que fueron detenidos el ex chófer de Sánchez, Cristian Corvillo, y la novia de Ábalos, Andrea de la Torre. Para Tellado, «las elecciones del día 29 no van de que el PP gane al PSOE porque Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno para usarla en beneficio propio y aferrarse al poder de cualquier forma». Por eso, afirma que «estas elecciones ni siquiera van de garantizar la alternancia política en nuestro país, sino de garantizar la democracia en España».

«Nuestra democracia está seriamente amenazada si Sánchez consigue seguir en el poder», reitera el secretario general del Partido Popular. A Tellado no le gusta hablar de «pucherazo» ni «generar sombras de dudas sobre el sistema electoral», pero reconoce que «el PSOE hará todo lo que pueda por seguir aferrándose en el poder».

Ley de Nietos

Con esa convicción, Miguel Tellado no descarta cualquier cosa del PSOE, pero afirma que «confiamos en que la Junta Electoral Central formada por magistrados y profesionales de prestigio velen y garanticen la limpieza del proceso». Preguntamos a Tellado por la posibilidad de que Sánchez quedara en funciones si impugna el voto CERA y no se pueda proclamar el resultado final tras las resoluciones del Tribunal Supremo que tumbaron cautelarmente la instrucción de Sofía Puente sobre la Ley de Nietos: «Estoy seguro de que Sánchez hará lo que pueda para aferrarse al poder después de perder las elecciones». Aunque Tellado añade: «Hará todo lo que pueda pero Sánchez es pasado».

«El 29 de noviembre empieza un futuro mejor para España», afirma convencido el número dos del PP. Pero pide que nadie se confíe: «La clave es que todo el mundo se involucre y vaya a votar».

El secretario general del PP cree que, tras la experiencia de Sánchez, «hay que proteger a la democracia de los futuros abusos de cualquier gobierno». Recuerda que «los padres de la Constitución pensaron en enemigos exteriores pero no en que el Gobierno fuera el principal riesgo y lo hemos visto con la Ley de Nietos y con leyes abusivas»

«Renovaremos el Constitucional»

Preguntamos a Miguel Tellado por el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido al que Koldo García y otros corruptos del PSOE van a acudir para intentar anular su juicio, salir de la cárcel e irse de rositas. Tellado evita citarle personalmente pero afirma: «Lo del Constitucional estos años ha sido de juzgado guardia».

Miguel Tellado lo dice con firmeza: «Cumpliremos el mandato constitucional de renovar el tribunal». Y deja claro que PP y Vox lo harán sin contar con el PSOE si obtienen en el Senado la mayoría de 160 escaños: «Con el PSOE de Sánchez no se puede pactar, no son de fiar. Con el PSOE de Sánchez, ni ir a tomar un café. Se ha convertido en una máquina de poder al servicio de los intereses de un único hombre y de los intereses judiciales de una persona, de una familia, de un partido y de un gobierno».

«El Gobierno alimenta la violencia»

Dice Miguel Tellado que estamos viendo «a la extrema izquierda generar violencia en las calles para que la extrema izquierda siga en el Gobierno». Acusa al Gobierno de Sánchez de «alimentarla y permitirla» a través de sus delegaciones en las distintas comunidades autónomas: «Sánchez cree, como Zapatero, que la crispación y la tensión les interesa».

Tellado ve también en esto un reto más para el próximo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo: «Nosotros aspiramos a que hay una España distinta y mejor donde la seguridad en las calles esté garantizada y al que monte un altercado se le identifique, se le detenga y se le ponga a disposición judicial». Para Miguel Tellado se trata de «gestión, rigor, decir la verdad y devolver la honestidad a la política española».

«Regenerar España»

«Sánchez ha sido un elemento tóxico para la política de este país, lo ha ensuciado y manoseado absolutamente todo», afirma el secretario general del PP. Cree que Tellado que «hay que devolver la credibilidad a las instituciones» y que «haya al frente de ellas personas capacitadas que les devuelvan la neutralidad».

«Hay que regenerar nuestro país tras este proceso de degradación de la política en España», señala el dirigemte ‘popular’. Miguel Tellado pronostica: «Cuando Sánchez se vaya el ambiente será más respirable».