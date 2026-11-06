Los equipos de Segunda División se plantan contra Tebas y piden no jugar esta jornada por la muerte de Jesús de Miguel

Los equipos de Segunda División quieren parar el fútbol este fin de semana. Así lo han decidido todos los capitanes a través de un comunicado que ha publicado la AFE al Juez Único de Competiciones Profesionales para aplazar esta jornada. Una petición para guardar luto y respeto a la muerte de Jesús de Miguel, tristemente fallecido este martes después de su trágico accidente en el Tenerife-Andorra.

Poco después de conocer que Javier Tebas no aceptaría parar los partidos, y en su lugar hacer un homenaje en todos los partidos de Primera y Segunda, la categoría de plata no se siente con ánimos de jugar al fútbol al haber perdido recientemente a un compañero de profesión de una forma tan traumática: «La AFE, tras mantener conversaciones con todos los capitanes de los equipos de Segunda División, ha remitido una carta al Juez único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que solicita el aplazamiento de los partidos correspondientes a la próxima jornada de la segunda categoría del fútbol masculino español».

«Esta petición responde al sentir mayoritario de los futbolistas de la categoría, que consideran que, por respeto, solidaridad y compañerismo hacia Jesús de Miguel, no debería disputarse la jornada en las actuales circunstancias. La gran mayoría de los capitanes y de los jugadores consultados por AFE han trasladado su preocupación y malestar por esta situación, mostrando su apoyo y solidaridad hacia Jesús de Miguel, compañero de categoría. Los futbolistas entienden que este momento requiere de empatía y humanidad».

«AFE espera que el Juez Único de Competiciones Profesionales tenga en consideración la petición trasladada y las circunstancias que la motivan. AFE considera que en este tipo de situaciones, el fútbol debe actuar con sensibilidad con las personas que forman parte de él», concluyó el comunicado.