Vicente Vallés no se muerde la lengua y dice lo que piensa toda España sobre Óscar Puente: «Defendieron que el ministro no tenía culpa de nada»

Óscar Puente anunció a última hora del martes su dimisión como ministro de Transportes. Una decisión exigida por casi todos los partidos que componen la Diputación Permanente del Congreso, a excepción de Bildu, y que acabó siendo muy celebrada por el conjunto de la ciudadanía. Después de cuatro horas de intervención, el ex ministro puso punto y final a su etapa en el Gobierno.

«Un ministro no puede estar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Tomo esta decisión por dignidad y voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido ni desde luego que mi país», expresó Puente antes de concluir su declaración del pasado miércoles.

El ex alcalde de Valladolid aseguró que esta decisión ya había sido tomada en el momento en el que se enteró del trágico accidente de Urda. Una afirmación que contradice sus palabras en la primera rueda de prensa tras el siniestro y en las sucesivas ocasiones que atendió a la prensa. «Mi forma de ser responsable es dar la cara», decía.

La despedida de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno agradeció la labor de Puente como ministro a través de su cuenta de X: «Ha dado soluciones y, después, un paso al lado. Políticos como él dignifican España y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero».

No obstante, son muchos los que no están de acuerdo con las palabras de Sánchez. Muchos consideran que el apoyo a Puente y su dimisión corresponden a una estrategia del PSOE de cara a no perder más votos en las elecciones del 29-N. Una de las voces más críticas con este nuevo movimiento del Gobierno ha sido Vicente Vallés.

Vallés evidencia a Sánchez tras la renuncia de Puente

El presentador de Antena 3 Noticias señaló que una de las peculiaridades de la política actual es que los que nos gobiernan «se conceden a sí mismos el derecho de defender una cosa y su contraria, sin que eso les provoque ninguna incomodidad».

Vallés enumeró las fases que han ido sucediendo previas al adiós de Puente: «Durante los seis días siguientes al accidente de trenes en Toledo, tanto los portavoces socialistas como el propio ministro defendieron la imperiosa necesidad de que fuese él quien recuperara la confianza de los ciudadanos en nuestra red ferroviaria. Y, por tanto, bajo ningún concepto debía dimitir, porque, según esa tesis, el ministro no tenía culpa de nada».

El periodista se mostró tajante y estableció que la nueva directriz de Sánchez «es justo la contraria». «Se considera que ha tomado una decisión honorable y de gran altura política. Y en la sala de máquinas de la campaña socialista ya han establecido el nuevo eslogan», afirmó.

Vallés corroboró que el primero en aplicar este nuevo modus operandi es el propio presidente del Gobierno. «Consiste en decir que no todos los políticos son iguales. Según esa doctrina, los socialistas son mejores porque sí dimiten», concluyó el escritor.