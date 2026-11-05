La contundente frase de Tomás Gómez, ex secretario del PSOE en Madrid, sobre Óscar Puente: «Es cálculo electoral»

La dimisión de Óscar Puente se adueñó en las últimas horas de la tarde del martes de toda la actualidad política. Después de casi cuatro horas en las que no se preveía la posibilidad de que el ministro renunciase a su cargo como líder de Transportes, el ex alcalde de Valladolid cerró su intervención anunciando su marcha.

El ex ministro socialista no ha podido con las peticiones de dimisión por parte de todos los partidos que componen la Diputación Permanente del Congreso tras el accidente ferroviario de Urda. Hasta el momento en el que comunicó su adiós, Puente siempre se había mantenido firme en su decisión de seguir en el Gobierno. Un desenlace final propiciado por el batacazo del PSOE en las últimas encuestas de cara a las elecciones generales del 29-N.

Una decisión que no sorprendió a Tomás Gómez

El ex secretario general del PSOE en Madrid confesó en Horizonte que esperaba la dimisión de Puente, antes o después, a pesar de las declaraciones del entonces dirigente socialista y de su ratificación por parte de Pedro Sánchez: «Viendo el fin de semana era complicado mantenerle. Aunque la decisión inicial era mantenerlo».

Las últimas palabras de Puente como ministro, en las que aseguraba que «un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año», no persuadieron a Gómez, que respondió: «Esto no es por responsabilidad política. Esto es cálculo electoral puro y duro».

Sánchez liquida a todo el que se le oponga

Para el militante socialista, Sánchez ha aguantado hasta el último momento, cuando las encuestas internas situaban al PSOE en torno a los 95 escaños, lo que supondría toda una debacle, para dejar caer al que ha sido su escudero durante años. «Se ha caído el peso en las encuestas. Pedro Sánchez, que intentaba no cesar a Óscar Puente, le ha dado la orden y le ha dicho: ‘Tienes que irte’», declaró.

«Ahora ocurren varias cosas. Primero, el que está expuesto es Pedro Sánchez en todo esto. Segundo, hoy en la comparecencia se ha puesto de manifiesto otra vez a Maquiavelo. Decía Maquiavelo que en política no llega el fin cuando crecen tus adversarios, sino cuando dejan de amortiguarte tus aliados. Y hoy solamente ha sido Bildu quien no ha pedido la dimisión de Óscar Puente», expuso Gómez.

En otra intervención en el mismo programa hace unas semanas, el político socialista afirmó sobre Pedro Sánchez que «cuando alguien se desvía un poquito, va y lo liquida», y añadió: «Pedro Sánchez ha dicho: ‘El PSOE soy yo y, por lo tanto, aquí se hace lo que yo digo’».

Un desastre tras otro

El analista político desglosó algunos de los escándalos más graves del Ejecutivo en los últimos tiempos, más allá de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda: «Es un gobierno que decía que no había fallos con la red eléctrica. Es un gobierno que decía que no había fallos cuando pasó lo de Adamuz, que ya había que haber tomado las decisiones oportunas».

«Es un gobierno que ha permitido que vuelva a ocurrir una desgracia con tantas personas fallecidas como hemos visto. Es un gobierno incapaz de protegernos ni en infraestructuras, ni en servicios, ni en integridad territorial… No podemos olvidar que Ceuta está ahí todavía, que no se le ha puesto una solución y que tiene una responsabilidad enorme este gobierno. Es el caso de libro de un gobierno fallido para un estado y un pueblo que no lo merece», concluyó con firmeza Gómez.