La Policía detiene en Ceuta a tres inmigrantes por agresión sexual y facilitar la entrada de ilegales

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este miércoles en Ceuta a tres inmigrantes por agresión sexual, presuntamente con sumisión química, y por favorecer la entrada de ilegales. Las autoridades han localizado también a diez personas, una de ellas denunciante por haber sido abusada con estupefacientes, hacinadas en un inmueble del barrio del Príncipe.

Según las investigaciones, uno de los arrestados habría sometido a la víctima a sumisión química. Los agentes fueron informados de la situación de dos hermanos, un hombre y una mujer, que habían entrado al territorio nacional el pasado 30 de julio, día del asalto a la frontera. Ambos se encontraban habitando junto a otros ilegales en una residencia a cambio de dinero. La localización de los hermanos dio pie después a conocer sus testimonios. La mujer violada relató cómo sufrió una agresión sexual bajo los efectos de las drogas, mientras que su hermano permaneció retenido contra su voluntad, habiendo recibido amenazas constantes.

🚩Detenidas 3 personas en #Ceuta por favorecimiento de la inmigración irregular y agresión sexual 🔹Ocultaban a 10 migrantes (4 menores) en una vivienda en condiciones de hacinamiento y precariedad 🔹Una de las migrantes ha denunciado haber sido víctima de agresión sexual bajo sumisión química — Policía Nacional (@policia) November 5, 2026

Los agentes detuvieron inmediatamente al presunto cabecilla del grupo. Al líder de la organización se le atribuyen delitos de agresión sexual, pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, detención ilegal, amenazas y coacciones. Mientras tanto, otros dos miembros, acusados de delitos similares, fueron arrestados por imponer el orden en el inmueble «con violencia y medios coercitivos».

Todas las personas encontradas en la vivienda son extranjeras y cuatro de ellas menores. Según los informes, estos últimos estaban «confinados en condiciones de extremo hacinamiento y precariedad». Asimismo, la Policía ha incautado en el piso un bastón de madera «de grandes dimensiones» y un recipiente de vidrio con restos comprimidos de un medicamento con efectos sedantes. Las autoridades subrayan la importancia de este último descubrimiento, debido a su vinculación con la hipótesis de una posible sumisión química.

La operación prosigue y los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial. No se descartan nuevas detenciones.