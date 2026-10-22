El fraude de la Ley de Nietos en la provincia de Almería: los votantes extranjeros crecen un 19,6%

El número de electores residentes en el extranjero vinculados a la provincia de Almería ha aumentado un 19,6%, con 8.675 votantes más, en una evolución que vuelve a poner el foco en las consecuencias electorales de la Ley de Nietos. El peso de estos electores adquiere especial relevancia en una provincia como Almería, donde la distribución de los votos puede resultar determinante para la asignación de representación parlamentaria.

Según los datos recogidos en una infografía sobre el censo exterior almeriense, los votantes residentes fuera de España representan ya el 9,8% del electorado, una proporción que permite dimensionar la importancia que puede alcanzar este colectivo en futuros procesos electorales.

La evolución histórica del gráfico, que recoge datos desde 2002, muestra una tendencia ascendente del número de electores almerienses residentes en el extranjero. La curva refleja un crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas y un nuevo impulso en los años posteriores a la aprobación de la Ley de Nietos.

La cuestión ha cobrado protagonismo por el posible efecto que la incorporación de nuevos ciudadanos al censo puede tener en el equilibrio entre las distintas fuerzas políticas. En este sentido, la infografía cifra en 38.243 los votos que le habrían faltado al PSOE para conseguir un escaño adicional en Almería, una referencia que ilustra la importancia de las diferencias electorales en el reparto de representantes.

El voto exterior y su posible impacto

El material también atribuye al PSOE un respaldo del 34,5% entre los electores residentes en el extranjero. Es precisamente sobre estas cifras donde se construye el debate acerca de la Ley de Nietos y sus posibles consecuencias electorales. La ampliación del acceso a la nacionalidad española permite que los nuevos ciudadanos que cumplan los requisitos legales puedan incorporarse al censo correspondiente y ejercer su derecho al voto.

Los datos forman parte de la web fraudeleydenietos.com, una página impulsada por Vox para denunciar lo que considera consecuencias problemáticas de esta normativa. La iniciativa pone el foco en el crecimiento del censo exterior por provincias y en la posible incidencia de esos electores en los resultados electorales.

El caso de Olula de Castro

El caso de Olula de Castro, un pequeño municipio de la provincia de Almería gobernado por el PSOE, ilustra el contraste entre la población residente y el número de españoles inscritos para votar desde el extranjero. La localidad cuenta con apenas 134 habitantes residentes, frente a los 306 electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según los datos recogidos en la información publicada sobre el municipio.