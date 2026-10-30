El duro mensaje de Vicente Vallés: «España era un ejemplo en materia ferroviaria, éramos la envidia del mundo por nuestros trenes de alta velocidad, ya no»

La televisión española tuvo que cambiar su programación el pasado miércoles 28 para ampliar la cobertura por el accidente ferroviario de Urda, que ha dejado, hasta el momento, 69 víctimas mortales y alrededor de 200 heridos. Si bien la gran mayoría de los afectados ya ha podido volver a sus casas, aún quedan muchos desaparecidos y sin identificar.

Un sinfín de programas televisivos informando sobre el suceso, familiares de las víctimas contando su historia y pidiendo ayuda para que encontrasen a su ser querido, actualizaciones periódicas… Como no podía ser de otra forma, Vicente Vallés comenzó el telediario nocturno de Antena 3 con un editorial muy comentado en redes sociales.

Vallés contextualizó la historia de la alta velocidad

De pie frente a la cámara y con gesto serio, como caracteriza al presentador, dejó su reflexión sobre el acontecimiento: «Hubo un tiempo en el que España era un ejemplo para el mundo en materia ferroviaria. De hecho, éramos la envidia del mundo por nuestros trenes de alta velocidad».

El reputado periodista detalló cómo era el servicio ferroviario, que era un motivo de orgullo para todos los españoles. «Era una red impecable, con unos trenes fantásticos, que salían a su hora y llegaban a su hora. Se viajaba con comodidad, sin apenas movimientos. Los pasajeros iban sin miedo, porque nuestros trenes eran seguros, rápidos y puntuales. Ya no», puntualizó, comparando el cambio con respecto a la actualidad.

La crítica sin tapujos al sistema actual

Vallés resaltó la caída de un servicio trascendental en España y la dejadez en el mantenimiento de las infraestructuras por parte de distintos gobiernos. «Por desgracia, los mecanismos de nuestro sistema ferroviario tienen fallos, de una índole o de otra. Y en ocasiones esos fallos tienen resultados trágicos», lamentó.

El presentador no se olvidó de que es el segundo accidente en el año, después del trágico accidente de Adamuz: «Hace nueve meses, en el desastre de Adamuz, el fallo fue de la vía. Murieron 46 personas. Hoy el desastre ha sido en la localidad de Urda, en Toledo. Esta vez ha fallado el sistema de control; quizá también haya habido un error humano, eso está por confirmarse, lo determinará la investigación. Han muerto 68 personas».

Ante la noticia del día, que representa otro duro golpe para nuestro país, Vallés zanjó el tema de forma tajante, sin ocultar su rotunda opinión con lo sucedido: «Estamos ante un accidente catastrófico. Es una catástrofe irremediable para los fallecidos y para sus familias. Es una catástrofe para nuestro país, porque cada vez es más difícil fiarse de nuestros trenes. Es una catástrofe para nuestra imagen internacional, con dos accidentes terribles en el mismo año, que suman más de 100 personas muertas. Es una catástrofe sin paliativos».