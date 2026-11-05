Hoy es jueves, y sabemos que este es el día en el que muchos conductores se adelantan y con el fin de semana a la vuelta de la esquina y algún que otro plan de escapada en mente, hay quien prefiere llenar el depósito hoy para evitar las prisas y las posibles colas del viernes. Así que antes de salir, conviene saber cuál es el precio de la gasolina hoy 5 de noviembre en Madrid y también dónde está más barato el litro.

Y para obtener resultados que sean del todo fiables, nada como consultar los datos que las gasolineras reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, en los que por cierto, recordemos que se sigue aplicando la rebaja de 20 céntimos el litro. Toma nota entonces, porque repasamos cuáles son las gasolineras más económicas de Madrid a primera hora de este 5 de noviembre.

Precio de la gasolina hoy 5 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas saber cuáles son las gasolineras más baratas a primera hora de este jueves, toma nota que te las mostramos a continuación:

Gasolina 95

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.505 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.509 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.519 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.520 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.529 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.539 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.539 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.539 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.539 €/l .

. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: . Petroprix. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1.539 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.639 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.769 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.789 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.789 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.789 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.794 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.799 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.808 €/l .

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.809 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.809 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l.

Diésel

T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.718 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.719 €/l .

. Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.719 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.725 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.729 €/l.

Recuerda que los precios cambian a lo largo del día, así que si quieres hacer una nueva consulta, puedes entrar en el Geoportal y filtrar por zona y tipo de combustible, con los resultados en lista o en forma de mapa, como este que ahora te mostramos: