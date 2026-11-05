Javier Donoso, fontanero trabajando en España: «Mi primer sueldo fue de 750 euros; ahora hay meses que puedo facturar hasta 14.000»

Tenía 20 años y estaba en paro cuando su padre le propuso formarse como fontanero. La primera oferta que recibió fue de 750 euros mensuales, una cantidad que no le entusiasmó. Veintitrés años después trabaja por su cuenta en Madrid y, según explicó en una entrevista, en los periodos de más actividad llega a facturar 14.000 euros al mes.

Facturar no es lo mismo que ganar

Esa cifra no es un salario fijo. Es lo que ingresa por los trabajos realizados en un mes excepcional, antes de restar gastos, impuestos y cotizaciones. Al ser autónomo, sus ingresos suben o bajan según los encargos que consiga. Además, la cuota de autónomos en 2026 se calcula según los rendimientos netos, de modo que quien más gana acaba pagando más a la Seguridad Social.

Subcontratado por varias empresas

Donoso colabora como profesional subcontratado con distintas compañías del sector, en lugar de depender de un único empleador. Su tarea, resolver averías e instalaciones en viviendas y edificios, exige conocimientos técnicos y experiencia acumulada.

Jornadas largas, pero con descansos

Dedica unas diez horas al día, de lunes a jueves. A cambio, asegura que sus periodos de menos carga le permiten desconectar. Contó que llegó a pasar un mes completo sin trabajar y que las últimas Navidades se tomó veinte días libres.

Un trabajo de constancia

El fontanero defiende que, con ganas y perseverancia, es posible vivir con comodidad en este sector. Su propia trayectoria, de una oferta de 750 euros a una facturación que en ocasiones multiplica esa cantidad por casi veinte, refleja ese salto que describe, aunque llegó tras más de veinte años de trabajo.

No es un caso aislado

Otros profesionales del oficio relatan evoluciones parecidas. José Navarro, fontanero autónomo de 39 años, pasó a cobrar unos 4.000 euros limpios al mes dedicándose a este oficio.

Ambos testimonios coinciden en que trabajar por cuenta propia aumenta las ganancias, pero también la incertidumbre.