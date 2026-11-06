Feijóo abre la puerta de salida del Mundial 2030: «Si no organizamos la final, no debemos albergarlo»

La final del Mundial 2030 es un objetivo que España tiene muy claro que quiere conseguir. En plena carrera en la que Marruecos presiona sin descanso a la FIFA para arrebatarle el partido más visto del mundo, la poca dureza del Gobierno hace que Alberto Núñez Feijóo haya querido lanzar un órdago a Infantino para dejar claro que, si España no tiene la final, se negarán a ser sede si él es elegido Presidente del Gobierno en las próximas elecciones.

Desde hace meses, el país africano ha estado pelotando de forma descarada. Aunque aún no existe una decisión definitiva, la posibilidad de que nuestro país no tenga dicho partido ha hecho que el líder del Partido Popular se haya movilizado, abriendo la puerta a replantear la participación española si la FIFA concede la final a Marruecos. Un foco de tensión que Feijóo ha elevado hacia la reivindicación para defender que España debe organizar el encuentro que decidirá al próximo campeón del mundo en cuatro años.

Su postura es contundente: «Debe jugarse donde es lo justo, lo oportuno e indiscutible. España es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito, ya lo hemos demostrado. España y Portugal fueron las sedes de la organización del Mundial, y luego se invitó a Marruecos. España es la primera potencia del mundo del fútbol, además de ser campeona en el último Mundial masculino y femenino. Por tanto, si España no organiza la final, España no debería participar en la organización», comentó en El Chiringuito. Un mensaje que supone un paso más para que la FIFA despeje las dudas que tenga a la hora de conceder a España el partido más importante del Mundial y así mantener su sede junto con Portugal y Marruecos.

La final del Mundial 2030, el gran objetivo de España

Desde que se confirmó que los tres países organizarían el Mundial 2030, el lugar de la final fue uno de los asuntos que más interés ha despertado. España siempre había sido la favorita, pero en los últimos meses Marruecos ha trabajado políticamente para seducir a la FIFA. La reivindicación de Feijóo responde precisamente a que nuestro país es el idóneo para tener la final y no conformarse con desempeñar un papel relevante dentro de la organización general si finalmente los africanos se quedan con el premio del pastel.

Feijóo tiene claro que, si gana las elecciones del próximo 29 de noviembre, una de sus primeras medidas como Presidente del Gobierno será plantarse ante la FIFA: o la final es en España o se retirarán de ser sede del Mundial 2030.