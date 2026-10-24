Marruecos pelotea a la FIFA y aprueba ventajas fiscales para el Mundial 2030

Marruecos sigue convencido de tener mejor proyecto que España para albergar la final del Mundial 2030. Aunque la FIFA no ha tomado una decisión de dónde se jugará el partido más visto del planeta, el país africano sigue dando pasos para que su sede sea la mejor organizada a la hora de cumplir plazos para albergar una competición que atrae a millones de personas. Aunque la relación entre Infantino y Mohamed VI es muy buena, ahora han aprobado su nuevo paquete ofreciéndoles las ventajas fiscales que tendrán durante el torneo.

Este viernes, Marruecos aprobó un extenso programa de reducción de impuestos para la FIFA y otros organismos futbolísticos que participen en los preparativos del Mundial de fútbol que se disputará en 2030. Una medida que han sido los primeros en publicar y adelantándose tanto a España como a Portugal. El Proyecto de Ley de Presupuestos de Marruecos para 2027, aprobado por el Parlamento, incorpora un régimen fiscal específico para la organización del Mundial, con medidas relacionadas con importaciones y ventajas tributarias.

El texto aprobado incluye, entre otras, exenciones del impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Los beneficiarios previstos son la FIFA y otras filiales de la organización, tengan o no sede en Marruecos, así como entidades coanfitrionas y organismos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). El Mundial de 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.

Marruecos sigue encandilando a la FIFA con el Mundial

El régimen especial también contempla exenciones en el impuesto sobre la renta para determinadas remuneraciones e indemnizaciones relacionadas con la competición para jugadores no residentes, personas desplazadas a Marruecos por el Mundial y voluntarios que colaboren en la preparación. Las medidas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027 y algunas se mantendrán hasta finales de 2032.

No es la primera vez que un país anfitrión aprueba ventajas fiscales para la FIFA y otros actores involucrados en la organización de un Mundial. En su momento lo hicieron Sudáfrica, Brasil, Rusia y Catar, entre otros. Sin embargo, el hecho de que Marruecos haya sido el primero en dar el paso sirve para escenificar los guiños que continúan dando a la FIFA respecto a la organización de la sede africana. En España defienden que la final de la Copa del Mundo espera que sea en el Santiago Bernabéu, pero la opción de Casablanca aprieta con fuerza.