El Brighton devuelve al Getafe a su pesadilla y ya teme por Europa

El Getafe regresa a su pesadilla. Si la euforia de ganar el pasado domingo en el Coliseum al Sevilla fue un rayo de luz para los de Bordalás, la Conference les hizo volver a pasar por otra amarga derrota contra el Brighton (0-1). Un partido en el que los azulones apenas dieron motivos para sumar puntos en el partido, pese al gran esfuerzo defensivo del equipo. Solo un error les costó muy caro… y ahora Europa empieza a estar en serio peligro.

La primera parte fue el ejemplo perfecto de la garra que puede tener el conjunto azulón sin importar quién tenga al frente. Esta vez le tocaba un hueso muy duro, nada más y nada menos que Brighton que es actualmente tercero en la Premier League y que venía el fin de semana pasado de ganar al Manchester City en su casa. Pero en el Coliseum no entendían por retos imposibles.

Los de Bordalás salieron con colmillo, donde Iván Azón se descolgaba con Satriano por detrás para ejercer de esa línea de conexión para filtrar balones entre las líneas inglesas. Y en el primer ‘dribling’ del uruguayo ya ponía patas arriba el estadio madrileño. En los primeros minutos jugaron de tú a tú, peleando Gudelj y Mangala la guerra por el balón. Una tarea bastante complicada.

Por otra parte, el Brighton aceptó la pelea en el frío del Coliseum, donde las voces de su afición se escuchaban con claridad. Tardó un cuarto de hora en soltarse, y así llegó el primer aviso tras un disparo de Hinshelwood que se marchaba cerca del palo derecho. Fue el mismo que regaló la siguiente ocasión a su compañero Rutter para dar el segundo aviso al Getafe. Fueron minutos complicados en la capital.

Pero si en algo son expertos los de Bordalás es en resistir y aguantar. Cerca de la media hora tuvo su jugada Satriano con un remate de cabeza que se marchó alto. Una ocasión para cortar la sangría. Ahí llegó la ocasión más clara del Getafe en la primera parte con un córner que Satriano recogió de un rechace, metió en el área pequeña y Azón rozó el gol después de un paradón del portero del Brighton. Segundos después, un grave error del Getafe provocó un mano a mano entre Hadjam y Soria en el que el portero no sale del área y, por suerte, su disparo impactó en el palo y Boselli fue salvador al salvar bajo palos el rechace.

En la segunda parte, el Brighton subió la intensidad. Metió un cambio en defensa por lesión, y ahí estaba Satriano de nuevo intentando rascar el poco balón que le llegaba, avisando con otro cabezazo tras una falta lateral que fue fácil para el guardameta. Sin embargo, la perseverancia de los ingleses tuvo su premio. En la enésima conducción, un centro de Costinha al primer palo hizo que Yalcoyé rematase a placer con un testarazo que fue a la escuadra derecha para desatascar el marcador y marcar el gol de la noche.

Un error que hundió al Getafe. Bordalás metió a Enes Ünal y Mario Martín para buscar frescura, pero la impaciencia de ir por detrás en el marcador hizo que cometieran errores en la primera línea de pase. Tanto que un error de Soria acabó con pase de la muerte rival que no fue el segundo por centímetros. Otra derrota en el Coliseum, otro jarro de agua fría que complica mucho más Europa.