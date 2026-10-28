Bordalás guarda un minuto de silencio y manda un mensaje al Gobierno por el accidente: «Esto es muy duro»

José Bordalás comparte el dolor de las familias por el trágico accidente en Urda (Toledo). El entrenador del Getafe, en la previa del partido de Copa del Rey contra el Lebrijana, quiso enviar un detalle a las víctimas con un minuto de silencio en rueda de prensa y lanzan un mensaje al Gobierno acordándose de Adamuz ocurrido hace apenas unos meses.

«Es una noticia muy triste, nos hemos enterado poco antes de empezar el entrenamiento. Es algo muy duro por lo que aconteció hace muy poco con Adamuz, donde murieron 46 personas. Mandamos todo el apoyo y el pésame a los familiares. Ojalá no se vuelva a repetir», señaló antes de proceder a las preguntas del partido.

También apoyó la decisión de la RFEF de aplazar todos los partidos de este miércoles de la Copa del Rey, 24 en total: «Entiendo perfectamente que se suspenda. Es lógico después de una catástrofe de tal magnitud como la que se ha vivido recientemente. Me parece lo correcto. Acataremos y haremos todo lo que se decida a partir de hoy, pero está claro que es un momento sumamente difícil para todos».

🖤 José Bordalás ha querido trasladar su apoyo a los familiares de las víctimas y expresar su más sentido pésame tras el trágico accidente ferroviario. Antes del inicio de la rueda de prensa, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. https://t.co/rd1AFPx8Ej — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 28, 2026

El Getafe afronta este partido contra el Lebrijana con el objetivo de revertir la mala racha que atraviesan y que se agudizó la última jornada liguera con la goleada frente al Athletic y que comenzó con la también goleada frente al Lugano.