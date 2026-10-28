Bordalás guarda un minuto de silencio y manda un mensaje al Gobierno por el accidente: «Esto es muy duro»
El entrenador del Getafe se acordó de las víctimas en Urda
Se acordó del accidente en Adamuz y lanzó un mensaje al Gobierno
El equipo de fútbol de Urda ruega ayudas por el accidente de tren: «Necesitamos ropa, comida, agua y servicios médicos»
José Bordalás comparte el dolor de las familias por el trágico accidente en Urda (Toledo). El entrenador del Getafe, en la previa del partido de Copa del Rey contra el Lebrijana, quiso enviar un detalle a las víctimas con un minuto de silencio en rueda de prensa y lanzan un mensaje al Gobierno acordándose de Adamuz ocurrido hace apenas unos meses.
«Es una noticia muy triste, nos hemos enterado poco antes de empezar el entrenamiento. Es algo muy duro por lo que aconteció hace muy poco con Adamuz, donde murieron 46 personas. Mandamos todo el apoyo y el pésame a los familiares. Ojalá no se vuelva a repetir», señaló antes de proceder a las preguntas del partido.
También apoyó la decisión de la RFEF de aplazar todos los partidos de este miércoles de la Copa del Rey, 24 en total: «Entiendo perfectamente que se suspenda. Es lógico después de una catástrofe de tal magnitud como la que se ha vivido recientemente. Me parece lo correcto. Acataremos y haremos todo lo que se decida a partir de hoy, pero está claro que es un momento sumamente difícil para todos».
🖤 José Bordalás ha querido trasladar su apoyo a los familiares de las víctimas y expresar su más sentido pésame tras el trágico accidente ferroviario.
Antes del inicio de la rueda de prensa, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. https://t.co/rd1AFPx8Ej
— Getafe C.F. (@GetafeCF) October 28, 2026
El Getafe afronta este partido contra el Lebrijana con el objetivo de revertir la mala racha que atraviesan y que se agudizó la última jornada liguera con la goleada frente al Athletic y que comenzó con la también goleada frente al Lugano.
«La Copa del Rey siempre es una competición ilusionante para cualquier club. Vamos a afrontar la primera eliminatoria con el máximo respeto hacia el rival, sabiendo que para ellos es un día muy especial y se han ganado el derecho a estar ahí. Nosotros acudimos con toda la ilusión del mundo, con gran respeto y con la intención de superar la eliminatoria y ver, paso a paso, hasta dónde somos capaces de llegar», dijo Bordalás, en conferencia de prensa.
«El fútbol demuestra que si no compites al máximo nivel en cualquier torneo, es muy difícil conseguir victorias y objetivos», apuntó el técnico alicantino, crítico y exigente con el rendimiento de su equipo, que está encajando demasiados goles a balón parado este curso.
«No estamos contentos con lo ocurrido. Yo soy muy exigente y para mí era una faceta superada y encajar un gol a balón parado en un partido ya te complica, pero lo que no podemos tolerar ni permitirnos es encajar tres en el mismo encuentro. Hemos hablado, tenemos que trabajar muy duro e insistir mucho en ese aspecto, porque al final te penaliza», manifestó.
Bordalás no teme la crisis del Getafe
Para este partido, Bordalás baraja hacer cambios y dar minutos a jugadores menos habituales en Liga en lo que va de temporada.
«Debemos tener en cuenta la normativa sobre el número de jugadores del primer equipo sobre el campo y regular las cargas de los futbolistas más habituales para dar descanso a algunos, ya que el domingo tenemos un compromiso de Liga muy importante», dijo Bordalás, que cuenta con una «plantilla comprometida» para cumplir los objetivos de la temporada.
«Está claro que tenemos que competir al mejor nivel y ser un equipo más solidario. Aquí, si no trabajas, no corres y no te empleas al máximo, cualquier rival te pasa por encima, y eso es lo que nos ha ocurrido en estos dos últimos partidos. Tenemos la obligación de competir mucho mejor. Los jugadores son conscientes y ahora toca pensar en el presente y centrarnos en el partido de mañana», manifestó.
Uno de los jugadores que no es seguro que vaya a participar en el partido es el lateral derecho Dani Carvajal, última incorporación del equipo hace un par de semanas. «Es un futbolista que ha estado muchos meses inactivo y se incorporó sin haber hecho pretemporada. Aunque tenemos varios jugadores que llegaron en una situación similar, el riesgo de lesión es mayor. Tengo que hablar personalmente con él para pulsar sus sensaciones y ver cómo se encuentra a nivel físico. Es un jugador que siempre quiere participar, muy profesional y competitivo, pero no podemos asumir riesgos innecesarios en este punto de la temporada», subrayó.