Buscan voluntarios para vivir gratis en Sudáfrica y ayudar al estudio de las ardillas: incluye habitación privada y comida

El Centro de Investigación del Kalahari ofrece estancias para colaborar en varios proyectos científicos sobre fauna salvaje. Los participantes reciben formación, alojamiento y manutención, además de una pequeña asignación mensual, aunque deben asumir gastos como el vuelo, el seguro médico y el visado.

La propuesta está dirigida a personas de distintos países interesadas en adquirir experiencia en investigación de campo. El centro se encuentra en la reserva Kuruman River, en el norte de Sudáfrica, y desarrolla estudios a largo plazo sobre mamíferos y aves.

Qué ofrecen a los voluntarios

El programa incluye alojamiento en una habitación privada, comidas e internet, aunque la conexión es limitada. También proporciona formación práctica en técnicas de investigación, como el seguimiento por radio, la observación del comportamiento animal, la recogida de datos y su posterior gestión.

Los voluntarios colaboran en las tareas cotidianas de los proyectos y pueden ayudar a localizar ejemplares, registrar sus movimientos y documentar sus interacciones. En el caso de las suricatas, el trabajo incluye acompañar a los grupos durante sus salidas para buscar alimento y recopilar información sobre su comportamiento.

Requisitos para participar en el proyecto

La convocatoria admite solicitudes de personas de cualquier nacionalidad, siempre que tengan un buen nivel de inglés y puedan adaptarse a las exigencias del trabajo sobre el terreno. Aunque contar con estudios universitarios relacionados con la biología, la zoología o la ecología es habitual entre los candidatos, no constituye un requisito obligatorio. La experiencia previa en investigación de campo también se valora, pero el centro ofrece formación a quienes se incorporan.

La buena condición física sí es importante. Las jornadas pueden ser largas y calurosas, y el seguimiento de los animales requiere caminar varios kilómetros, cargar con material y superar obstáculos durante los desplazamientos. Para el proyecto de suricatas, además, el centro exige disponer de un permiso de conducir válido.

Duración del voluntariado

En cuanto a la duración, el proyecto de suricatas requiere un compromiso mínimo de 12 meses. Los voluntarios trabajan cinco días a la semana y disponen de dos días libres, además de un periodo de vacaciones de tres semanas durante su estancia.

Qué gastos deben asumir

Los participantes deben hacerse cargo de gastos importantes, como el vuelo internacional, el seguro médico, el visado y las vacunas. El proyecto indica que, si el voluntario completa el año de estancia, contribuye con 300 euros a los gastos del viaje de regreso a su país.

Cómo solicitar una plaza en Sudáfrica

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones y enviar su candidatura a través de la página oficial del Kalahari Meerkat Project. El proceso contempla el envío de un documento PDF con el currículum y una carta de presentación en la que se explique la experiencia, la motivación y la disponibilidad para permanecer durante el periodo requerido.

El centro indica que estudia las solicitudes a medida que hay plazas disponibles y que también acepta candidaturas internacionales. En cualquier caso, recomienda revisar previamente las condiciones específicas de cada proyecto, ya que los requisitos y la duración pueden variar.