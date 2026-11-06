Va a haber colas kilométricas en Primark por la colección de Navidad que enamoraría hasta a Mariah Carey

Con el mes de noviembre ya en marcha podríamos decir, como Mariah Carey, «It’s time», porque no es sólo el momento de empezar a escuchar su famoso villancico por todas partes. También toca pensar en la decoración de casa, en lo que vamos a poner este año en el árbol y, por qué no, empezar a elegir algunos de los primeros regalos de Navidad.

Y para todo ello, Primark vuelve a ser una de esas tiendas en las que merece la pena mirar con tiempo. La firma ya tiene disponible una colección navideña muy amplia, con decoración para el árbol, luces, textiles, menaje y adornos para distintos estilos y presupuestos. Entre tantas opciones, hemos seleccionado siete productos que destacan especialmente y que pueden convertirse en algunos de los más buscados de las próximas semanas.

Corona de Navidad artificial con flores y lazo

Pocas cosas anuncian tanto la llegada de la Navidad como colocar una corona en la puerta de casa. Primark tiene este año una especialmente llamativa, con follaje artificial, flores en rojo oscuro, piñas, bayas, bolas doradas y un gran lazo de terciopelo que le da ese punto clásico que funciona muy bien en estas fechas. Tiene un precio de 40 euros, por lo que es la pieza más cara de la selección, aunque también una de las que más presencia tiene. Puede colocarse en la puerta de entrada, pero también sobre una chimenea, una pared del salón o incluso formando parte de una composición navideña más grande.

Fuente de servir con campanas navideñas

La mesa también forma parte de la decoración y Primark lo sabe. Entre sus propuestas aparece esta fuente de servir con campanas navideñas por 16 euros, decorada con rayas rojas, guirnaldas verdes, pequeños lazos y campanas, además de dos asas laterales. Tiene ese aspecto de vajilla navideña clásica que se reconoce nada más verla y puede utilizarse tanto durante las comidas importantes como durante todo diciembre para presentar dulces, aperitivos, galletas o cualquier plato que queramos llevar a la mesa de una forma algo más especial.

Tetera de cerámica navideña «Joy»

Otra de las piezas que llaman la atención es la tetera de cerámica navideña «Joy», que cuesta 14 euros. Combina los colores rojo, verde y dorado, lleva la palabra «Joy» en el frontal y tiene una tapa rematada por un lazo rojo en relieve. Es uno de esos productos que funcionan tanto para utilizar como para decorar. Puede dejarse a la vista en la cocina durante estas semanas y tiene además bastante potencial como regalo para alguien a quien le guste el té o coleccione piezas de menaje navideño.

Mantel con guirnaldas navideñas de algodón puro

No hace falta llenar la mesa de adornos para que empiece a parecer Navidad. A veces basta con cambiar el mantel y Primark tiene una opción bastante sencilla por 12 euros, confeccionada en algodón puro y decorada con guirnaldas verdes y grandes lazos rojos. El fondo claro hace que resulte fácil de combinar y permite utilizarlo tanto con una vajilla blanca como con piezas rojas, verdes o doradas. Es bastante más discreto que otros estampados navideños, por lo que tampoco resulta excesivo si pensamos utilizarlo durante varias semanas.

Juego de funda nórdica reversible de tartán

La Navidad no tiene por qué quedarse únicamente en el salón y el comedor. Primark también ha llevado estos estampados al dormitorio y uno de los diseños más fáciles de utilizar es su juego de funda nórdica individual reversible de tartán de algodón, que cuesta 11 euros. Combina verde y azul con líneas rojas y blancas y tiene un reverso de cuadros más sencillo. Al no incluir Papás Noel, renos ni árboles, puede utilizarse durante todo el invierno sin dar la sensación de que hemos dejado puesta la decoración navideña hasta febrero.

Manta y peluche de Winnie the Pooh de Disney

Disney vuelve a tener bastante presencia dentro de la colección y uno de los productos más llamativos es el set de manta y peluche de Winnie the Pooh por 16 euros. Incluye una manta suave y un pequeño Winnie vestido con una bufanda a rayas rojas y blancas. Puede gustar a los niños, pero también a adultos que sean seguidores del personaje y busquen algo práctico que puedan seguir utilizando durante todo el invierno.

Vela aromática en forma de tienda navideña

La última de las siete elegidas es también una de las más baratas. La vela aromática en forma de tienda navideña cuesta 7 euros y viene dentro de un recipiente de cerámica diseñado como si fuera una pequeña tienda o casa de jengibre. Tiene tapa, detalles blancos que recuerdan al glaseado y un lazo marrón en la parte superior. Incluso cuando no está encendida funciona como una pequeña pieza decorativa que puede colocarse en una estantería, una cómoda o una mesa auxiliar.

Otros productos de la colección de Navidad de Primark

Estos siete productos son sólo una pequeña parte de una colección que incluye cientos de productos, como ropa de cama, mantas, platos, fuentes, tazas, cojines, peluches, mantelería y diferentes elementos decorativos. Además, muchos se mantienen por debajo de los 15 euros, por lo que es fácil encontrar detalles para renovar la decoración o completar algún regalo:

Pack de 2 adornos navideños con lazos de terciopelo: 4,50 euros.

Árbol de Navidad de cerámica con luz: 8 euros.

Guirnalda de flor de Pascua artificial: 9 euros.

Taza navideña de El Grinch con asa de bastón de caramelo: 9 euros.

Centro de mesa con velas y follaje sintético: 12 euros.

Tarro de galletas con árboles de Navidad: 14 euros.

Manta navideña de El Grinch: 6 euros.

Copa de vino con tallo de bastón de caramelo: 6 euros.

La colección mezcla además los tonos tradicionales en rojo, verde y dorado con otras propuestas más actuales, productos de Disney y El Grinch, luces, fragancias y decoración tanto para el interior como para balcones, terrazas y jardines.