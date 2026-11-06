Intervalos nubosos por la mañana irán dando paso a un cielo cubierto de nubes altas durante la tarde, con algunas brumas matinales en el interior de la provincia. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas experimentarán un ligero ascenso. Habrá heladas débiles en el interior y vientos flojos, predominando la componente sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y aire fresco

El cielo sobre Bilbao se despereza lento, adornado con suaves tonos grises que apuntan a un día tranquilo. La jornada de hoy se caracteriza por temperaturas frescas, que oscilarán entre los 3°C de mínima y alcanzarán los 20°C como un cálido abrazo al mediodía. No se prevén lluvias, dejando el ambiente despejado para disfrutar de las primeras horas de luz desde las 07:53, cuando el sol irrumpe tímidamente, hasta su despedida a las 17:56.

Ya por la tarde, el viento del sureste acariciará suavemente la ciudad a una velocidad media de 5 km/h, mientras la humedad, aunque considerable, no alcanzará niveles pesados. Con la sensación térmica alcanzando los 20°C, será un buen momento para pasear por las calles bilbaínas. A medida que avanzan las horas, el día invita a disfrutar del aire fresco y la calidez del sol, marcando un contraste agradable para cerrar un día prometedor.

Nubes amenazantes y lluvias intensas en Baracaldo

Baracaldo despierta con una atmósfera de inquietud, donde las nubes se aglutinan amenazantes en un cielo gris que presagia cambios. A medida que avanza la mañana, la calma se verá interrumpida por la llegada de lluvias intensas y un viento fuerte que soplará con rachas de hasta 30 km/h, dejando una sensación térmica que podría descender a los 2 grados.

La mañana, fresquita con temperaturas en torno a los 4 grados, contrastará con un riesgo elevado de precipitaciones por la tarde, cuando el termómetro alcanzará los 20 grados. La humedad relativa podrá alcanzar el 85%, lo que aumentará la sensación de incomodidad. Es un día para estar preparado: llevar paraguas y una chaqueta impermeable será fundamental para enfrentar las inclemencias que se avecinan.

Guecho: día agradable y soleado en vista

La jornada comienza en Guecho con un ambiente fresco y agradable, donde el sol asomará suavemente a las 07:53. El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 6°C y una sensación térmica que podría llegar hasta los 19°C, lo que hará que la mañana se sienta cálida. A medida que avanzamos hacia la tarde, el termómetro alcanzará los 19°C, aunque la humedad se mantendrá en un 30%, lo que suaviza el ambiente.

A pesar de que no se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, podemos anticipar un aumento en la brisa, con vientos moderados de hasta 10 km/h. Las rachas maximizadas pueden alcanzar los 30 km/h, así que hay que estar atentos. Con una puesta de sol prevista para las 17:56, los habitantes disfrutarán de más de diez horas de luz. En resumen, será un día agradable con cielos despejados y temperaturas cómodas.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que oscilan entre los 4 y los 19 grados. Aunque no se esperan lluvias significativas, podría haber algunas brisas suaves que refresquen el ambiente a lo largo del día.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. El ambiente tranquilo invita a aprovechar las horas de sol y compartir momentos con amigos o familiares en los espacios abiertos.

Brillante jornada soleada y agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que rondará los 3 grados. El ambiente será agradable y propicio para comenzar el día con energías renovadas. A medida que avance la jornada, el sol irá elevando el termómetro hasta alcanzar una máxima de 20 grados, ofreciendo un clima muy apacible para disfrutar al aire libre. No olvides llevar ropa ligera y aprovechar las horas de sol para dar un paseo.