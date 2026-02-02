Bombazo en la NASA tras rastrear el océano y descubrir por satélite un microorganismo rojo vital para las ballenas

En el océano hay masas biológicas inmensas, pero en pleno Atlántico norte, los científicos han conseguido algo impensable: apoyándose en datos de la NASA han identificado un diminuto organismo marino fundamental para la supervivencia de las ballenas.

Según han contado en la revista especializada Earth.com, con los datos y las imágenes por satélite de la NASA, han comprobado cómo pueden detectar a un pequeño crustáceo rojizo desde cientos de kilómetros de altura. Es decir, será una herramienta fundamental para entender el océano.

El trabajo se centra en Calanus finmarchicus, un zooplancton microscópico que forma densas concentraciones cerca de la superficie y da sustento a varias redes tróficas marinas. De hecho, su ubicación es una pista para seguir los movimientos de las ballenas porque dependen de él para alimentarse.

La NASA encuentra un microorganismo fundamental para las ballenas

Los zooplancton son animales minúsculos que flotan a merced de las corrientes y se agrupan en enormes parches submarinos. Entre ellos, Calanus finmarchicus destaca por su enorme valor energético.

Este pequeño crustáceo, de tamaño similar a un grano de arroz, concentra grasas que permiten a las ballenas acumular reservas suficientes para cuando tienen que enfrentarse a largas migraciones.

En regiones como el golfo de Maine, las capas densas de Calanus crean auténticos banquetes para ballenas, peces y aves marinas. Por ello perder este organismo sería una catástrofe para la cadena alimentaria superior; y tendría efectos en cascada sobre todo el ecosistema.

Hacer este descubrimiento con imágenes y datos de la NASA es un gran avance. Hasta ahora para seguir a este organismo había que organizar campañas oceanográficas con redes de malla fina arrastradas por barcos. Un método muy lento y limitado a áreas concretas.

El salto tecnológico de la NASA: pueden ver plancton desde el espacio

La novedad ha llegado gracias a la teledetección. El satélite Aqua de la NASA transporta el sensor MODIS, capaz de medir cómo distintas longitudes de onda de la luz solar se reflejan en la superficie marina.

Cuando Calanus finmarchicus se acumula cerca de la superficie, su cuerpo contiene astaxantina, un pigmento rojo que absorbe con fuerza la luz azul verdosa.

Esa característica altera sutilmente el color del océano, un cambio que MODIS puede detectar. Al procesar los datos en mapas de color mejorados, los investigadores lograron resaltar las manchas rojizas, asociadas a las concentraciones del crustáceo.

Por ejemplo, en una de las imágenes analizadas en el golfo de Maine, estas técnicas mostraron parches con hasta 150.000 individuos por metro cúbico, una densidad extraordinaria para un organismo tan pequeño.

El descubrimiento científico que ayudará a proteger a la ballena

Antes de aplicar el método en Norteamérica, los científicos lo probaron con éxito en enjambres de Calanus finmarchicus del mar de Noruega, donde ya se había demostrado su papel como especie clave para peces de interés comercial.

Eso permitió comprobar si el método funcionaba y el experimento fue un éxito. Consiguieron identificar parches superficiales de más de 1.000 kilómetros cuadrados visibles directamente por satélite.

Pero lo mejor de todo es la posibilidad de mapear estas concentraciones a escala oceánica. Es fundamental para proteger a las ballenas, ya que se pueden seguir sus movimientos en búsqueda de alimento.