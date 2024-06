Gran expectación en Sol ante la visita de Milei para recibir la Medalla Internacional de Madrid

La visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a Madrid, donde recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, de manos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha generado una gran expectación. Cientos de personas se han congregado en la Puerta del Sol para recibir a Milei, con banderas de Argentina y España. Se han escuchado cánticos de «¡Milei, amigo, España está contigo!».

España es la primera escala de una gira europea que también le llevará a Alemania y República Checa, donde se verá con los respectivos jefes de Gobierno. La visita de Milei se produce poco después de la crisis diplomática abierta en su anterior viaje cuando, en una convención política organizada por Vox, llamó «corrupta» a Begoña Gómez, lo que causó que España retirase a su embajadora del país latinoamericano.

En la nueva visita, el mandatario argentino, que ha atacado a Sánchez y al Gobierno en varias ocasiones, no se reunirá con el Ejecutivo.

Ayuso recibirá a Milei en el emblemático edificio de la Puerta del Sol y le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad «en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano», según han indicado desde el Gobierno regional.

En virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, esta condecoración se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea.

En los últimos años, han recibido este galardón personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

Ayuso defendió, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que era un «honor» entregar esta distinción a Javier Milei y señaló que ella no tiene la culpa de que este realice visitas institucionales a gobiernos diferentes y no se reúna con «aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente», no sólo a él sino «a todos los gobiernos que no son de su signo».

El encuentro entre Milei y Ayuso ha sido criticado por parte del Gobierno central y los partidos de izquierdas. Desde el Ejecutivo han acusado al PP de «provocar» e incluso han tachado de «fake» la medalla concedida al presidente argentino.