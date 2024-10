Fue tu dulce favorito de la infancia y ahora está de vuelta en Mercadona: ¡Lo amamos!

Con el mes de octubre avanzando rápidamente, nos acercamos a una de las festividades más esperadas del año: Halloween. Esta celebración, llena de disfraces y decoraciones terroríficas, tiene una fuerte tradición asociada con los dulces. Mercadona, como cada año, no ha dejado pasar la oportunidad y ha llenado sus estanterías con una amplia variedad de golosinas. Sin embargo, hay una en particular que ha capturado la atención de todos los nostálgicos. Fue tu dulce favorito de la infancia y ahora está de vuelta en Mercadona así que vas a querer comprarlo no sólo para Halloween sino para todo el otoño.

El dulce en cuestión no es otro que las Golosinas Boca Fruit Hacendado, un producto que muchos recuerdan de su infancia y que está de vuelta para hacer las delicias tanto de pequeños como de adultos. Los Boca Fruit se presentan envueltas individualmente, lo que hace que sean perfectos para compartir o para tenerlas listas en casa esperando la llegada de los pequeños «truco o trato». Con un precio de sólo 1,20 € por un paquete de 200 gramos, estas golosinas son una opción asequible y deliciosa. Sus sabores frutales, que incluyen limón, fresa, piña y naranja, evocan esos momentos de dulzura que todos disfrutábamos en la infancia. Sin embargo, no son las únicas golosinas que tenemos en los supermercados de Juan Roig para la fiesta del 31 de octubre así que toma nota porque te lo contamos todo sobre estos Boca Fruit y el resto de surtido dulce de Mercadona.

Tu dulce favorito está de vuelta en Mercadona

Las Boca Fruit han sido un clásico que se ha mantenido en el corazón de los amantes de las golosinas. Cada bocado está cargado de sabor frutal, que ofrece un estallido de dulzura en cada mordisco. Con una textura suave y masticable, estas golosinas son perfectas para cualquier ocasión, desde una reunión con amigos hasta el momento de relajarse viendo una película en casa y como no, para repartir en Halloween.

Este regreso es perfecto no solo por su sabor, sino también por la comodidad de su formato. Al estar envueltas individualmente, son ideales para repartir como decimos entre los pequeños que buscan llenar sus bolsas de Halloween. Además, los sabores de frutas frescas como el limón, la fresa, la piña y la naranja añaden un toque refrescante, alejándose del exceso de caramelos ultraprocesados que abundan en esta temporada.

Otros caramelos y golosinas de Mercadona para Halloween

Si bien los Boca Fruit son una de las estrellas en esta temporada, Mercadona ha traído un surtido completo de golosinas que aseguran que Halloween sea tan dulce y divertido como siempre. Aquí te presentamos algunos de los productos más destacados que puedes encontrar:

Surtido de golosinas variadas: este surtido viene con una amplia selección de caramelos, incluyendo dentaduras de vampiro, dedos con pica, y mini bolsitas de caramelos de goma. Es una opción perfecta para tener variedad en casa y satisfacer los gustos de todos.

este surtido viene con una amplia selección de caramelos, incluyendo dentaduras de vampiro, dedos con pica, y mini bolsitas de caramelos de goma. Es una opción perfecta para tener variedad en casa y satisfacer los gustos de todos. Boo! Mix : para los que buscan golosinas más temáticas, el Boo! Mix ofrece cerebros, calabazas, calaveras y hasta dedos y ojos. Es el surtido perfecto para aquellos que quieren añadir un toque espeluznante a sus dulces de Halloween.

: para los que buscan golosinas más temáticas, el Boo! Mix ofrece cerebros, calabazas, calaveras y hasta dedos y ojos. Es el surtido perfecto para aquellos que quieren añadir un toque espeluznante a sus dulces de Halloween. Brochetas de golosinas: estos divertidos pinchos de nubes en forma de calabaza, fantasma, zombie y monstruo son perfectos para decorar la mesa en una fiesta de Halloween o simplemente disfrutar de un dulce esponjoso y colorido.

estos divertidos pinchos de nubes en forma de calabaza, fantasma, zombie y monstruo son perfectos para decorar la mesa en una fiesta de Halloween o simplemente disfrutar de un dulce esponjoso y colorido. Pop Eye: una de las golosinas más viscosas y terroríficas que vuelve con fuerza. Estos ojos rellenos, con su textura pegajosa, son los favoritos de los amantes de las golosinas más atrevidas.

una de las golosinas más viscosas y terroríficas que vuelve con fuerza. Estos ojos rellenos, con su textura pegajosa, son los favoritos de los amantes de las golosinas más atrevidas. Dentaduras : si lo que buscas es un dulce interactivo y divertido, las dentaduras de colores no solo son deliciosas, sino que también sirven como complemento para disfrazarse de vampiro por un rato.

: si lo que buscas es un dulce interactivo y divertido, las dentaduras de colores no solo son deliciosas, sino que también sirven como complemento para disfrazarse de vampiro por un rato. Golosinas Monster: esta es una novedad que seguro llamará la atención. Un pack de seis figuras monstruosas, que incluyen una calavera, Frankenstein, un vampiro y más. Son perfectas para regalar o disfrutar en grupo.

esta es una novedad que seguro llamará la atención. Un pack de seis figuras monstruosas, que incluyen una calavera, Frankenstein, un vampiro y más. Son perfectas para regalar o disfrutar en grupo. Surtido de chocolate: si prefieres el chocolate, Mercadona ofrece un surtido de figuras de Halloween de chocolate con leche, presentado en envoltorios temáticos de fantasmas, murciélagos y vampiros.

si prefieres el chocolate, Mercadona ofrece un surtido de figuras de Halloween de chocolate con leche, presentado en envoltorios temáticos de fantasmas, murciélagos y vampiros. Piruletas de chocolate : las piruletas con formas de Halloween, como vampiros y calabazas, son sin gluten, ideales para los más pequeños y aquellos con intolerancias alimentarias.

: las piruletas con formas de Halloween, como vampiros y calabazas, son sin gluten, ideales para los más pequeños y aquellos con intolerancias alimentarias. Caramelos Drácula : estos clásicos caramelos de cereza están de vuelta con su sabor intenso y ese toque retro que todos recuerdan. ¡Imposible resistirse!

: estos clásicos caramelos de cereza están de vuelta con su sabor intenso y ese toque retro que todos recuerdan. ¡Imposible resistirse! Caramelos blandos Fruits: si lo tuyo son los caramelos más tradicionales, esta opción trae sabores como limón, naranja, cereza, fresa y piña, perfectos para todos los gustos.

Mercadona ha logrado, una vez más, combinar tradición y novedad en su surtido de golosinas para Halloween. Con la vuelta de las icónicas Boca Fruit y un amplio abanico de opciones dulces, este Halloween será sin duda una celebración inolvidable. ¡No te quedes sin probarlas!.