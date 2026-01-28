Atelier Couture 2026: la gran cita de la artesanía española

Madrid vuelve a convertirse en el epicentro del «savoir-faire» español. La 15ª edición de Atelier Couture aterriza en la Real Fábrica de Tapices los días 17 y 18 de marzo, consolidándose como el refugio por excelencia para la costura a medida, la moda nupcial y la defensa del patrimonio textil nacional.

La velocidad vertiginosa a la que se mueve la industria de la moda a menudo deja poco margen para apreciar el detalle, la puntada a mano y el tiempo que requiere la excelencia. Sin embargo, existen espacios de resistencia donde el reloj se detiene. Atelier Couture, integrada en el marco de la Semana de la Moda de Madrid, ha logrado durante una década erigirse como esa plataforma necesaria que no solo muestra ropa, sino que narra historias de oficio y tradición.

Este próximo mes de marzo, la cita alcanza un hito significativo: su decimoquinta edición. No es un número cualquiera; representa la madurez de un proyecto que nació en 2015 con la compleja misión de visibilizar a los creadores que apuestan por la producción local y el trato personalizado frente a la estandarización global. El escenario elegido para tal celebración no podía ser otro que la Real Fábrica de Tapices, un edificio gestionado por El Puchero de Plata que respira historia por sus cuatro costados y que actúa como el contenedor perfecto para un contenido de tan alta sensibilidad estética.

Un diálogo entre patrimonio y vanguardia

Lo que propone Atelier Couture para este 2026 trasciende el concepto clásico de pasarela. Se trata de una experiencia inmersiva donde el visitante —ya sea prensa especializada, compradores profesionales o público general— entra en contacto directo con la materia prima. La organización ha diseñado un recorrido que conecta el pasado industrial de Madrid con el futuro del diseño.

El corazón de las jornadas latirá en la Sala Goya. Este espacio, que antiguamente funcionaba como obrador de tapices y alfombras, se transformará en la pasarela principal. Allí, bajo la atenta mirada de los asistentes, se presentarán propuestas que abarcan desde la moda nupcial y de ceremonia hasta la sastrería artesanal, tanto masculina como femenina. La elección de esta sala no es casual: busca generar un contraste visual y conceptual donde la tradición del entorno legitima y potencia la creatividad contemporánea de las nuevas colecciones.

Pero la moda no vive solo del desfile. En paralelo, la Sala Teniers albergará una serie de exposiciones estáticas que prometen ser una de las joyas de esta edición. El objetivo es pedagógico y estético a la vez: permitir que se aprecien de cerca los acabados que, en el movimiento de una pasarela, a veces pasan desapercibidos. Hablamos de bordados que requieren cientos de horas, encajes recuperados mediante técnicas ancestrales y piezas icónicas como mantones de Manila y mantillas, que son mucho más que accesorios; son legado cultural.

Protagonismo regional y diversidad creativa

Si algo define la lista de participantes de esta edición es la heterogeneidad y la fuerte presencia territorial. La moda española es diversa y Atelier Couture se ha propuesto reflejar esa riqueza geográfica. Más de treinta diseñadores acudirán a la capital para mostrar sus trabajos, con una representación institucional muy marcada que evidencia el apoyo de las comunidades autónomas a sus creadores locales.

Destaca, por ejemplo, el bloque de diez diseñadores procedentes de Castilla y León, respaldados por la CEOE y la Junta de su comunidad, así como la fuerte presencia del sur peninsular con la iniciativa «Málaga de Moda», que traerá a firmas como Susana Zamora, El Carlo, F de Frank y Susana Hidalgo. A ellos se suman nombres propios que ya resuenan en el sector, como Diazar, José Acosta en tándem con Inmaculada Rodrigues, Artola, ASN Madrid, Brea bajo el sello My Schneider Madrid y María Diezma.

Esta mezcla de voces garantiza una oferta variada. No se verá una única tendencia, sino múltiples interpretaciones de lo que significa «vestir de etiqueta» hoy en día. Desde la novia clásica que busca reinventarse hasta el invitado que demanda una sastrería con carácter, pasando por complementos que son pequeñas obras de ingeniería artesana.

Más allá de la ropa: una experiencia sensorial

La organización ha querido que el evento sea también un lugar de encuentro y disfrute pausado. El histórico Jardín Textil Tintóreo, famoso por albergar especies de plantas utilizadas históricamente para teñir tejidos, servirá como zona de «networking» y descanso. En este enclave natural se llevarán a cabo degustaciones de productos artesanos españoles, cerrando el círculo de la experiencia: artesanía en el vestir y artesanía en el comer.

Entre las firmas que participarán en la sección de expositores se encuentran Artesanía Florencia, Lucía Cano y Tradiciones Isabela, nombres que custodian técnicas que, de no ser por escaparates como este, correrían el riesgo de diluirse en el olvido.

Con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid —a través de Madrid Capital de Moda y el programa Todo está en Madrid— y la Confederación Moda España, esta 15ª edición se perfila no solo como una celebración de lo logrado hasta ahora, sino como una declaración de intenciones. En un mundo digitalizado, Atelier Couture nos recuerda que el verdadero lujo reside en lo humano, en lo tangible y en lo que está hecho con tiempo y alma. Los próximos 17 y 18 de marzo, Madrid volverá a demostrar por qué es un referente internacional en la defensa de los oficios de arte.