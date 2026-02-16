Ataca a su ex novia con un destornillador mientras dormía y amenaza a su hermana» ¡Te voy a matar!»

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares se prepara para celebrar este próximo jueves un juicio contra un violento hombre al que se le acusa de agredir a su ex pareja con un destornillador mientras dormía y de amenazar posteriormente a la hermana de ésta con frases de extrema gravedad: “A ti también te voy a matar, verás lo que te va a pasar”.

El suceso tuvo lugar el pasado 4 de agosto del año 2025 en un domicilio de Palma en el que, por aquel entonces, convivían el procesado y la víctima, en un contexto de relación personal previa entre ambos. Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda durante la noche, en un momento en el que la mujer se encontraba descansando.

Todo ocurrió cuando el hombre observó que su ex novia estaba durmiendo en el sofá del inmueble y decidió atacarla de forma repentina. Para ello, se colocó encima de ella y comenzó a golpearla reiteradamente utilizando un destornillador, en una agresión que, siempre según la acusación, se produjo de manera violenta y continuada.

Al despertarse, la mujer empezó a gritar pidiendo ayuda, lo que alertó a su hermana, que se encontraba en otra habitación del domicilio. Ésta acudió rápidamente con la intención de detener la agresión, pero el varón también la golpeó con el mismo objeto y, acto seguido, la amenazó de muerte. “A ti también te voy a matar; verás lo que te va a pasar”, le gritó durante el altercado.

Ese mismo día, las autoridades judiciales tuvieron conocimiento de lo ocurrido y el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Palma acordó el ingreso en prisión provisional del acusado, además de dictar una orden de protección en favor de la víctima.

El juicio comenzará este jueves a partir de las 09:45 horas. La Fiscalía solicita para el acusado un total de ocho años de prisión y el pago de una indemnización de 800 euros como presunto autor de delitos de lesiones, amenazas y malos tratos. Durante la vista oral se analizarán los hechos y las responsabilidades penales derivadas del caso.