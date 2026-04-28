‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 27 de abril?

La nueva edición de MasterChef no deja de sorprendernos. La temporada comenzó con el fichaje de Marta Sanahuja como nueva chef y miembro del jurado. Una situación que pilló por sorpresa a todos y con la que, claramente, la cadena no dejó indiferente a nadie. Así pues, el formato ha continuado con su temática y lo ha hecho con sus habituales pruebas, pero anoche hubo dos sorpresas. Pues, tal y como se pudo ver, hubo un anuncio de embarazo en el plató. «Es el bollo que se está cocinando aquí dentro, del que me enteré el mismo día que entré al programa», dijo Maggie. «Me levanto con vómitos y me acuesto con mareos, pero mis compañeros me están cuidando mucho», agregó. Una montaña rusa de emociones que reflejan, una vez más, el lado humano del talent culinario.

De esta manera, en el programa del pasado lunes, 27 de abril, el público tuvo la oportunidad de volver a una nueva despedida en el formato. El nivel de exigencia va subiendo con el transcurso de las galas y cada vez los jueces permiten menos errores. Por ello, anoche, un nuevo participante se despidió de manera oficial del concurso. Pues, elaborar creaciones que destaquen por poseer el sabor africano no es fácil. Eso sí, los aspirantes contaron con los consejos de la aclamada chef Mayra Adam Chalé.

¿Quién fue el expulsado de ayer, 27 de abril, en ‘MasterChef’?

Los aspirantes que se encontraban en el punto de mira y que, por lo tanto, tuvieron que enfrentarse a la prueba de eliminación fueron Javier, Paloma, Maggie, Camila, Chambo y Gema. Los nervios y la tensión estuvieron presentes durante todo el reto, como suele suceder, pero fueron Gema y Chambo los que lograron sorprender a los jueces con sus cocinados. Por lo tanto, se libraron de someterse al veredicto final.

Javier, Paloma y Maggie se jugaron su permanencia en MasterChef. Una posición muy delicada y con la que ya no había marcha atrás. Así pues, los delantales negros se reunieron frente a los miembros del jurado y fue entonces cuando Pepe Rodríguez entonó su célebre frase. «El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es Paloma», dijo.

Teniendo en cuenta que Paloma se disputaba como una de las favoritas de la edición, la decisión pilló a todos por sorpresa. Con mucha deportividad, la nueva expulsada del programa de La 1 de Televisión Española aceptó su salida. Eso sí, aunque no perdió la sonrisa en ningún momento, la joven estaba intentando contener las lágrimas. «Ha sido una experiencia espectacular. He aprendido muchísimo sobre mí misma y me ha dado una confianza que no tenía», dijo a modo de despedida.