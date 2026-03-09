Ni el vino ni el jamón ibérico: el producto español que podría verse más afectado por el posible ‘veto’ de EEUU

La amenaza de Donald Trump de imponer un «embargo comercial» tras la negativa del Gobierno de España a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Irán pone en jaque casi 47.000 millones de euros de comercio entre ambos países. En 2025, nuestro país exportó 16.716 millones a Estados Unidos (un 8% menos que en 2024), mientras que las importaciones ascendieron a 30.175 millones (un 7% más), lo que amplió el déficit comercial hasta los 13.458 millones de euros. Sin embargo, en términos relativos, la dependencia española del mercado estadounidense es moderada, ya que sólo el 4,3% de las exportaciones totales tienen ese destino.

En 2025, las exportaciones españolas crecieron impulsadas por los bienes de equipo, la alimentación, bebidas y tabaco, y los productos químicos, que concentraron una parte importante del total exportado. Destacaron la maquinaria industrial y los aparatos eléctricos, así como las frutas, hortalizas, productos cárnicos y químicos. Los mayores superávits se registraron en alimentación, el sector del automóvil y otras mercancías. Las ventas aumentaron en África, Asia y el resto de la Unión Europea (62% de las exportaciones), mientras que descendieron en Estados Unidos.

El producto que se vería más afectado por el ‘embargo comercial’ de Estados Unidos

Con una facturación de 732,7 millones de euros a Estados Unidos, el aceite de oliva sería el producto más vulnerable ante un posible «embargo comercial» anunciado por Donald Trump. El presidente estadounidense ha amenazado con «cortar todo comercio con España», aunque no ha especificado si las medidas afectarían únicamente a las exportaciones o también a las importaciones estadounidenses.

El déficit comercial de España con Estados Unidos aumentó un 34,4% en 2025, alcanzando los 13.458,4 millones de euros, explicado por la caída de exportaciones españolas y el aumentode importaciones, especialmente de gas natural licuado, cuyo precio se disparó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Las exportaciones españolas a Estados Unidos descendieron un 8% hasta 16.716,2 millones de euros.

El aceite de oliva, aunque se vendió más en términos de volumen, su facturación cayó de 1.013 millones a 732,7 millones de euros debido a una reducción del precio del 31,6%, según el Instituto Nacional de Estadística. En un contexto marcado por aranceles estadounidenses a productos europeos, otros sectores también sufrieron caídas significativas: aceites de petróleo y minerales bajaron de 1.004 millones a 715,2 millones, el vino español cayó a 288,3 millones y los componentes de vehículos a 205 millones de euros.

En paralelo, las importaciones españolas desde Estados Unidos crecieron un 7%, hasta 30.174,7 millones de euros, destacando el gas natural licuado (4.210,4 millones) y los productos farmacéuticos (6.730 millones), así como máquinas y aparatos mecánicos (2.740 millones).

Antonio de Mora, secretario general de exportadores de aceitunas de mesa, ha explicado lo siguiente en «La Mirada Crítica»: «Estados Unidos fue vital para nuestro sector, pero en los últimos años ya no lo es porque la Unión Europea tiene mucho más peso. Sigue siendo un mercado de gran importancia y las exportaciones allí representan un 18%. Abogamos por un clima de diálogo y de seguridad política y económica».

Aceite de oliva

«España es líder mundial en superficie, producción, y comercio exterior gracias a la tradición olivarera de nuestro país y a una industria tecnológicamente avanzada y profesional capaz de obtener aceites de gran calidad. La producción española de aceite de oliva supone el 70% de la producción de la UE y el 45% de la mundial.

El olivar abarca 2,75 millones de hectáreas de las cuales 2,55 millones de hectáreas pertenecen a olivar de almazara (93% del total de olivar). A nivel regional, la producción de aceite de oliva se localiza en Andalucía con el 80% del total, donde Jaén es la principal provincia productora con aproximadamente el 37% del total, seguida de Castilla La Mancha con el 8% y de Extremadura con el 4% del total nacional», detalla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la campaña 2024/2025, el ranking de exportaciones muestra a Italia en primera posición con 536,41 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,1% respecto a 2023/24. Su valor unitario alcanza los 5.412,515 €/t, con una variación del -12,9% y un descenso del -30,5% frente al promedio. En segundo lugar aparece Estados Unidos, con 267,09 millones de euros, aunque con una caída del -11,1%; su valor unitario es de 7.603,362 €/t. En tercer puesto se sitúa Francia, con 155,41 millones de euros (-1,2%) y 6.131,019 €/t.

Destaca también Portugal, con 128,48 millones de euros, aunque con un fuerte descenso del -32,6% y un valor unitario de 5.251,526 €/t. Reino Unido alcanza 82,35 millones (-19,7%) y 6.619,850 €/t. Entre los mayores crecimientos sobresalen Australia (+91,2%) con 50,33 millones y el valor unitario más alto del grupo, 8.549,979 €/t, y Bélgica (+107,0%) con 40,98 millones.

Otros mercados relevantes incluyen Países Bajos (36,62 millones), Corea del Sur (36,42 millones, +71,9%), Alemania (35,20 millones), Japón (29,30 millones), China (26,55 millones), Canadá (23,20 millones), Israel (15,07 millones, +943,1%), Brasil, Polonia, Suiza, Marruecos y Colombia, completando el top 20 con variaciones significativas tanto en valor como en precio unitario.