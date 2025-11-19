La coalición en la que se integra El Pi pide frenar la inmigración en Baleares y reclama las competencias

Coalició per Mallorca, la coalición en la que se integrará El Pi el próximo 28 de noviembre y que supondrá la desaparición de la marca política regionalista, pide abiertamente frenar la inmigración. En los estatutos de la nave nodriza, Som, se aboga por reclamar la asunción de competencias en esta materia para el Govern balear. Tal como ha adelantado este martes OKBALEARES, Coalició per Mallorca se define como una «coalición de mallorquinismo transversal» y tiene como referente a Coalición Canaria.

Ya con El Pi formando parte de la coalición, planteará la necesidad de «asumir competencias propias en materia de inmigración para ordenar los flujos migratorios, de acuerdo con la realidad y la capacidad del territorio, establecer criterios de residencia a largo plazo y que sólo puedan optar a determinadas ayudas públicas aquellas personas que acrediten más de 15 años de residencia efectiva en las Islas Baleares». Así consta en el texto aprobado por la Asamblea constituyente de la formación del pasado mes de octubre, y cuyos extremos han sido asumidos por los hasta ahora regionalistas de El Pi.

El presidente de Som, Joan Lladó, ha detallado a OKBALEARES que los principales problemas de la sociedad de las Islas y que se convierten en objetivos de la formación son «la demografía, la inmigración, la superpoblación y la pérdida de poder político de las Islas».

El próximo 28 de noviembre, El Pi formalizará su disolución 13 años después de su creación. Lo hará para integrarse en la estructura de la nueva coalición Coalició per Mallorca, que por ahora sólo dispondrá de estructura en la isla de Mallorca.

De este modo, en la coalición se mezclarán personas con pasado en Esquerra Republicana de Cataluña, de los separatistas del PSM e incluso del PP.

La coalición se presentará a las próximas elecciones autonómicas, municipales y al Consell de Mallorca. Los cargos del partido no podrán ir en las listas, emulando así la fórmula del Partido Nacionalista Vasco (PNV).