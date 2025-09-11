Regionalistas de Mallorca buscan unirse a los herederos de la corrupta Munar en una coalición electoral

El Pi busca crear una coalición con todos los partidos de corte regionalista de Mallorca. Entre ellos, figura la refundada recientemente Unió Mallorquina, formada por discípulos y herederos de la corrupta y ex presidiaria Maria Antònia Munar.

El Consell General de El PI ha dado luz verde a la dirección del partido para iniciar las negociaciones pertinentes con el objetivo de crear una gran coalición mallorquinista.

Según ha informado el partido en un comunicado, esta semana se ha reunido el Consell General de El PI para analizar el futuro político de Mallorca y ha acordado dar «un nuevo impulso» a su proyecto.

El órgano ha manifestado «de manera clara y unánime» que la isla «necesita una respuesta política nueva, mallorquinista y transversal, capaz de defender los intereses de los residentes ante los retos que ponen en peligro el futuro colectivo».

En ese sentido, el Consell General ha dado mandato a la dirección del partido para iniciar de manera inmediata negociaciones formales con diferentes fuerzas políticas de ámbito autonómico y municipal para constituir una gran coalición este mismo 2025.

«No podemos esperar más. Mallorca vive un momento crítico y sólo una gran coalición mallorquinista puede dar respuesta a lo que nuestra gente necesita. El futuro de nuestra isla no puede depender de Madrid ni de partidos que miran hacia afuera. Ha llegado la hora de defendernos, de levantar la voz y de construir una alternativa», ha dicho el presidente de El PI, Tolo Gili.

A su parecer, con esta decisión el partido da «un paso valiente y generoso» y abre la puerta a «unir fuerzas con aquellos que quieren Mallorca y quieren defenderla». «Nuestro objetivo es claro: un proyecto fuerte, joven, ambicioso y centrado en nuestra gente. No hay otra salida, esta es la única solución para garantizar el futuro de los mallorquines», ha sentenciado Gili.