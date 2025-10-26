La Guardia Civil evita un robo en una obra en Porreres y detiene a tres ladrones

La Guardia Civil ha arrestado a tres personas por robar en el interior de una obra del municipio de Porreres, en Mallorca. Los ladrones fueron pillados ‘in fraganti’ durante una inspección en los trabajos de dos patrullas de la Benemérita.

Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando agentes del Instituto Armado de Campos y Santanyí se desplazaron hasta el lugar de las obras, momento en el que sorprendieron a los ahora detenidos en plena comisión del delito.

Al ver a los agentes, los ladrones emprendieron una huida a la carrera por varias calles de Porreres, hasta que finalmente fueron interceptados y detenidos por un delito de robo en grado de tentativa.

Los arrestados se desplazaron hasta el lugar de las obras con una furgoneta de gran tamaño con la que tenían pensado trasladar los objetos que sustrajeran.

Sin embargo, los guardias civiles evitaron la comisión del hecho delictivo y les intervinieron pasamontañas, guantes, linternas, un hacha y una cizalla.