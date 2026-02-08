El rector de la Universidad de Baleares exige el Consell de Menorca que mantenga el veto al español

El rector de la Universidad de Baleares (UIB), Jaume Carot, ha exigido el Consell de Menorca que mantenga el veto al español y de marcha atrás al nuevo reglamento lingüístico aplicará una «cooficialidad real y efectiva» con el catalán.

El rector que en 2023 se plegó a los espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua que denuncia a los profesores universitarios que no la usan, para tratar de imponer que el 35% de clases sean en catalán, se une así a todas las entidades, partidos separatistas y de la izquierda catalanista que han emprendido una batalla contra el gobierno insular del PP en Menorca que preside Adolfo Vilafranca, para mantener la imposición del catalán.

Este próximo lunes 9 de febrero acaba el plazo para presentar alegaciones al nuevo reglamento de usos lingüísticos del Consell, que una vez sea aprobado por el pleno insular donde el PP contará con el aval la ex consellera de Vox, ahora consellera no adscrita, Maite de Medrano, permitirá entre otras cuestiones, que los cursos de formación interna y los exámenes de acceso a la función pública puedan realizarse en ambas lenguas a libre elección de cada persona.

Una libertad en el uso de ambas lenguas a la que se oponen los separatistas, incluido además el propio rector Carot.

Otro de los aspectos más destacados de este nuevo reglamento es la importancia que se le da a la modalidad insular propia de la isla, el menorquín, que tendrá preferencia en la atención presencial y telefónica, y también en publicaciones institucionales, revistas, memorias, carteles y anuncios de todo tipo.

Una cooficialidad de ambas lenguas y un uso del menorquín, al que se opone también de forma frontal Carot que ha formulado personalmente una alegación para reclamar la anulación de la aprobación inicial del reglamento en pleno por haber obviado el informe preceptivo de la UIB.

El rector considera que el Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística de 1986 reconocen a la UIB la institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana y advierte que incluso sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) avalan también el carácter preceptivo de sus dictámenes.

Sin embargo, es un mero trámite y no un dictamen obligatorio para el Consell de Menorca, si bien Carot quiere aferrarse a ese paso para hacer naufragar la reforma del reglamento lingüístico insular.

Para Jaume Carot sería un hecho objetivo que esa modificación afecta a la Ley de Normalización Lingüística de Baleares, porque «se trata de un documento que afecta a los usos lingüísticos de la administración insular y de los ciudadanos que se le relacionan». Por tanto entiende, no puede seguir tramitándose sin haber sido informado previamente por la UIB.

También los denominados espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua fue una de las primeras entidades en oponerse al nuevo reglamento porque «impone el bilingüismo y fragmenta así la unidad de la lengua», y por ello, exigen que el catalán sea «la lengua de cohesión de los menorquines y, por tanto, del servicio público, no una opción más, ni una concesión política».