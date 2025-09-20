NNGG llevan un año con el mandato caducado pero Feijóo no las renovará hasta después de las elecciones

Alberto Núñez Feijóo espera a la próxima cita electoral para renovar las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular. Tras el congreso nacional del pasado mes de julio, Feijóo transformó casi al completo todos los equipos. Desde el organigrama de dirección de Génova hasta la Junta Directiva Nacional. Las juventudes del partido, lideradas por Beatriz Fanjul desde 2021, llevan más de un año a la espera de su renovación.

La decisión está tomada, habrá congreso para renovar la organización juvenil de los populares aunque para ello haya que esperar hasta la celebración de unas elecciones generales. Así lo han confirmado fuentes próximas a la dirección nacional del partido a OKDIARIO.

Beatriz Álvarez Fanjul (Bilbao, 1991), actual presidenta de las NNGG del PP, validó su cargo en abril del año 2021 tras la celebración del XV congreso nacional de la organización. Si bien la permanencia en el cargo se estima que ha de ser de tres años, Fanjul lleva con un mandato caducado de al menos cuatro. La última renovación de la dirección de las juventudes populares debería haberse realizado por lo menos en abril de 2024.

En Génova son muchos los que justifican que el cambio no se haya producido hasta la fecha debido a una cuestión de prioridades en la cúpula directiva.

Tras las elecciones generales de 2023 que dieron la victoria a Feijóo, fue el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien se hizo con la jefatura del Gobierno gracias al apoyo de los grupos independentistas y herederos de la banda terrorista ETA, entre otros. Desde entonces, una sucesión de citas electorales -municipales, autonómicas y europeas en las que el PP en Europa también ganó-, y tiempo en el que se incluye la celebración de un congreso nacional extraordinario desvelado en exclusiva por OKDIARIO, se ha menguado la posibilidad de celebrar un cónclave para la renovación de los órganos juveniles de los populares.

Desde que Feijóo revalidara en julio de este año su mandato al frente de la dirección nacional del partido, se ha comprometido a poner fin a la parálisis que la consecución de acontecimientos, ajenos al PP, han provocado y evitado la reconfiguración del partido en todos sus ámbitos.

Sucesión de Fanjul

Si bien es cierto que dentro de los propios estatutos de NNGG no hay un plazo obligatorio o de periodo de permanencia para acometer la renovación de su cúpula directiva, son muchos los antecedentes que sentaron el precedente de no cumplir más de tres años al frente. Diego Gago, ex presidente de la organización juvenil, estuvo un trienio al frente de su dirección.

Desde afiliados hasta miembros del actual Comité Ejecutivo juvenil, han señalado a este medio que el anterior cónclave generó «tensiones». Y los mismos piensan ahora en nombres para suceder a Fanjul al frente de la dirección de NNGG.

La consecución lógica lleva a colocar como primero de la lista a Carlo Angrisano, actual secretario general de la organización. Sin embargo, y a la espera del impulso de posibles nuevas estrellas emergentes, son Ignacio Dancausa, presidente del equipo de Madrid o Antonio Landaburu, de la Región de Murcia, dos más en las quinielas de posibles candidatos.

Según han apuntado a OKDIARIO varios miembros de la dirección juvenil del partido, cabría la posibilidad de buscar líderes territoriales asentados, activos tanto en sus asambleas como en sus redes sociales y con capacidad comunicativa, pero sobre todo, que cumplan con uno de los postulados de la actual directiva de Feijóo: movilizar el voto joven y hacerse cargo del trabajo de base.

Otro sector del partido apunta a la promoción de un liderazgo femenino, como es el caso de jóvenes de arraigo como diputadas autonómicas de Cataluña o de la Comunidad Valenciana.