Jon Rahm se hunde y acaba a las puertas del PGA: «Creo que fue por los nervios»

Scottie Scheffler, con más tensión de lo que refleja el resultado final, conquistó su tercer grande a costa de un Jon Rahm que se hundió en los tres últimos hoyos del Campeonato de la PGA cuando parecía lanzado a por el major. El de Barrika logró un sexto puesto que resulta amargo teniendo en cuenta su gran tercera vuelta.

El vasco empezó la última jornada a cinco golpes del estadounidense pero, después del hoyo 11 del de Barrika, la tabla del Quail Hollow Club de Charlotte mostraba un empate entre ambos en el liderato. Los primeros nueve hoyos fueron un suplicio para el texano, fallando las calles desde el tee, con tres bogeys que mostraban una presión mal asimilada.

Sin embargo, el dos veces campeón del Masters de Augusta recuperó el control con dos buenas salidas en el 10 y el 11, coincidiendo con el derrumbe de Rahm. El español falló la salida del 16, en el segundo golpe se fue al bunker y cometió el primer bogey del día. Obligado a arriesgar, a tres golpes de un Scheffler que hacía birdies en el 14 y el 15, el de Barrika sucumbió en el 17.

«Creo que es la primera vez que he estado en posición de ganar un major tan ajustado y no lo he logrado. Las únicas veces que creo que he liderado un major un domingo, he podido asegurar el título, y esta es una situación muy diferente. Creo que fueron un poco los nervios», apuntó Jon Rahm.

El vasco, que perdonó opciones de birdie en los hoyos 13, 14 y 15, se quedó a medias cuando parecía encaminado a convertirse en el primer español en ganar el Campeonato de la PGA. En cuanto al resto de la armada española en Carolina del Norte, Sergio García se desquitó con un buen broche de 69 golpes, aunque con un +7 en el total, un golpe más que un David Puig que acabó con peor sabor de boca.