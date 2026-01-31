Turistas tramposos en Mallorca: detenidos por hacer ‘simpa’ en hoteles y robar un coche

La Policía Nacional ha dado un golpe al fraude turístico en Palma al detener a dos hombres acusados de estafar a hoteles de lujo por no abonar su alojamiento, en hechos ocurridos en intervenciones separadas que han conmocionado al sector hotelero. Es decir, hicieron dos ‘simpas’ en toda regla. Pero la historia se complica: uno de los arrestados también se apropió de un vehículo de alquiler y se negó a devolverlo, sumando un delito de apropiación indebida a su historial.

Los hechos comenzaron el pasado domingo a las 12:30 horas, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano recibieron aviso de un hotel de lujo donde un huésped se negaba a pagar la factura. Tras la inspección, se descubrió que el hombre, además de deber 3.400 euros, había intentado despistar al personal con tarjetas bancarias falsas y mostró una actitud agresiva e insultante hacia los trabajadores.

La investigación reveló que el cliente también estaba siendo buscado por el Grupo de Policía Judicial del Aeropuerto de Son Sant Joan, por no devolver un vehículo de alquiler que tenía en su poder. Gracias a la coordinación policial, se localizó tanto al hombre como al vehículo, y se procedió a su detención por estafa y apropiación indebida.

Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, en otro hotel de Palma, se registró un incidente similar: un hombre se hospedó y se negó a pagar una factura cercana a los 900 euros, alegando problemas con sus tarjetas bancarias. Tras múltiples intentos de pago y enlaces enviados por el hotel, el cliente trató de engañar a los agentes simulando llamadas a supuestos amigos que le prestarían dinero. En realidad, facilitó su propio número de teléfono, evidenciando un intento de estafa perfectamente planeado.

La Policía Nacional detuvo al segundo hombre como presunto autor de un delito de estafa, confirmando que los fraudes en hoteles de Palma están aumentando y que los estafadores no dudan en usar métodos cada vez más creativos para evadir pagos. Estas detenciones son un recordatorio de que los hoteles y las autoridades están vigilantes y que la colaboración entre establecimientos y Policía Nacional es clave para combatir los delitos de fraude turístico, que dañan tanto a empresarios como a turistas de buena fe.

La Policía advierte: cualquier intento de alojarse sin pagar o apropiarse de bienes ajenos será investigado y perseguido con todo el peso de la ley, mostrando un firme compromiso por proteger la integridad del sector turístico en Baleares.