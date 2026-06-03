Prim, compañía cotizada en el mercado español de Tecnología Médica y en Movilidad y Cuidados de la Salud, ha firmado un acuerdo para la adquisición del grupo francés Impulseo, compañía especializada en la comercialización de productos de fisioterapia y podología, según ha informado la empresa este miércoles en un comunicado.

Desde Prim han asegurado que esta adquisición aportará acceso a una base de más de 43.000 profesionales en fisioterapia y podología, capacidades en e-commerce y formación online especializada y Diversificación de ingresos, tanto por geografías como por canales.

El consejero ejecutivo de Prim, Fernando Oliveros, ha afirmado que «este acuerdo representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento con foco en digitalización e internacionalización. El grupo Impulseo nos aporta capacidades diferenciales en e-commerce y formación, así como acceso a una base de fisioterapeutas y podólogos altamente cualificada en Francia. Igualmente nos ayuda a avanzar en nuestra hoja de ruta en Europa y seguir desarrollando nuevas oportunidades de crecimiento en línea con nuestra estrategia de largo plazo presentada recientemente a accionistas e inversores».

El cierre de la operación, cuya formalización está prevista para el tercer trimestre de 2026, queda sujeto al previo cumplimiento de determinadas obligaciones y condiciones suspensivas a cargo de los vendedores.

Prim informará sobre el cierre definitivo de la operación, una vez cumplidas las condiciones suspensivas, así como sobre la evolución de su integración.

El Grupo Prim registró en el primer trimestre de 2026 unos ingresos de 61,8 millones de euros, en línea con el mismo periodo del ejercicio anterior (+0,2%), en un trimestre marcado por factores coyunturales que afectaron la actividad hospitalaria y de prescripciones durante enero y febrero.