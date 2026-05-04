El Grupo Prim, compañía cotizada en el mercado español de Tecnología Médica y en Movilidad y Cuidados de la Salud, ha registrado en el primer trimestre de 2026 unos ingresos de 61,8 millones de euros, en línea con el mismo periodo del ejercicio anterior (+0,2%), en un trimestre marcado por factores coyunturales que afectaron la actividad hospitalaria y de prescripciones durante enero y febrero.

La huelga nacional de médicos, con una semana de paro por mes en varias comunidades autónomas, y unas condiciones climáticas inusualmente adversas redujeron temporalmente la actividad, especialmente en ortopedia y rehabilitación. Estos factores, de carácter puntual y no estructural, se corrigieron con la normalización plena de la actividad en marzo, mes en el que las ventas de la compañía crecieron un 4% respecto al mismo mes del año anterior, informa en una nota este lunes.

Destaca en las cuentas de la firma el comportamiento de Tecnologías Médicas, que creció un 5% en el trimestre, compensando la menor actividad en Movilidad y Cuidados de la Salud (-2%), más expuesta a la caída de prescripciones electivas.

El margen bruto del primer trimestre se situó en el 50,6% de las ventas, frente al 50,3% del mismo periodo de 2025, consolidando la tendencia de mejora sostenida de los últimos ejercicios. En términos absolutos, el margen bruto alcanzó 31,3 millones de euros. Esta mejora ha sido impulsada por la gestión de precios y aprovisionamiento y por el efecto favorable de la apreciación del euro frente al dólar.

El ebitda del primer trimestre se situó en 7,4 millones de euros (-13,8% respecto al primer trimestre de 2025), como consecuencia del desfase temporal entre el nivel de ventas alcanzado en el trimestre y la base de costes asociada al plan de crecimiento de la Compañía. Prim ha activado medidas de contención y optimización de gastos para los próximos trimestres.

El resultado neto consolidado ascendió a 3,2 millones de euros (-32,6% respecto al mismo periodo de 2025), afectado adicionalmente por la valoración negativa de instrumentos financieros (-0,3 millones de euros) y por la ausencia en el primer trimestre de 2026 de partidas no habituales registradas en el mismo periodo de 2025.