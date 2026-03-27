Prim ha registrado un beneficio neto consolidado de 16,7 millones al cierre de 2025, lo que supone un crecimiento del 53% respecto al ejercicio anterior, según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Prim ha incrementado el importe neto de su cifra de negocios en un 8%, hasta los 251,8 millones, logrado íntegramente de forma orgánica.

También ha mejorado su rentabilidad, con un Ebitda de 33,9 millones de euros, después de verse incrementado en un 27%, y de un resultado de explotación (Ebit) que ha subido un 43% interanual, hasta alcanzar los 22,3 millones.

La compañía señala que estos resultados reflejan «una clara mejora estructural» del margen bruto, que ha aumentado hasta el 50% de las ventas (frente al 48% del 2024) y hasta 127 millones de euros en términos absolutos (un 13,4% más comparado con los 112 millones del ejercicio anterior).

Esta mejora se ha producido gracias a tres palancas, explica el grupo empresarial español: una mejora en el mix de venta, con el foco puesto en líneas de negocio con mayor rentabilidad; disciplina en la gestión de precios y márgenes en las áreas de negocio y el impacto favorable de un euro fuerte, con lo que se han reducido los costes de aprovisionamientos.

«2025 cierra un plan estratégico transformador y diferencial. Con un balance sólido, márgenes en máximos, un equipo altamente preparado y listo para dar un nuevo impulso con el plan 2026-2031», que se comunicará «próximamente», analiza el consejero ejecutivo de Prim, Fernando Oliveros.

En cuanto a la política de retribución al accionista, el Consejo de Administración ha propuesto un dividendo total con cargo al ejercicio 2025 de 9 millones de euros, lo que equivale a 0,53 euros brutos por acción -supone un incremento superior al 18% respecto al ejercicio anterior- y representa un ‘payout’ del 54% sobre el beneficio neto consolidado.

De esta forma, durante todo el plan estratégico 2021-2025 la empresa del sector sanitario ha distribuido más de 39 millones de euros en dividendos.

Prim cierra 2025 con un balance libre de deuda financiera neta, tras generado 11 millones de euros de caja en 2025, como resultado de «la mejora en la rotación de inventarios y de los plazos de cobro», lo que se suma a una posición de tesorería situada en 18,3 millones de euros y una cifra de pólizas de crédito sin disponer que supera los 13 millones, lo que la coloca «en una sólida posición para financiar su estrategia de crecimiento», afirma.

El grupo español apunta a sus inversiones en digitalización para «mejorar la eficiencia en procesos y la calidad de la información de gestión», ante lo que destaca iniciativas como un nuevo ecosistema de gestión con clientes (CRM), la evolución de la planificación de recursos empresariales (ERP) y la aplicación de la inteligencia artificial como palanca de productividad.

Acerca de los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobierno, por sus siglas en inglés), menciona un 88% de consumo eléctrico renovable, una reducción del 28% en las emisiones de alcance 2 y objetivos sociales cuantificados en diversidad y talento.