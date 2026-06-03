¿Cuándo es el último día para presentar la declaración de la Renta? Hacienda confirma la fecha y es en este mes

Si aún no has realizado la declaración de la renta, o conoces a alguien que no la haya hecho, Hacienda avisa de cual es el último día para realizarla y es a final de este mes de junio. Desde el 8 de abril que se abrió el plazo para poder presentar la declaración vía internet y desde el 29 de abril que se abrió el plazo para hacerla vía telefónica, ambos canales tienen de plazo hasta el día 30 de este mes de junio.

Multas por no presentar la declaración

Dependiendo de la fecha en la que se presente las multas aumentan en mayor medida. En caso de un simple olvido, si presentas la declaración de forma voluntaria antes del requerimiento de hacienda, la multa va desde los 100 euros hasta los 200 euros y un recargo de hasta el 150% de la deuda si la entidad detecta que eres reincidente o tienes interés de ocultación. En caso de que no haya requerimiento y cuando la declaración sale a devolver, la multa se fija en 100 euros, y se reduce a la mitad si no la recurres y la pagas voluntariamente. En el resto de casos sin requerimiento:

Hasta tres meses : Recargo del 5%

: Recargo del 5% De 3 a 6 meses : Recargo del 10%

: Recargo del 10% De 6 y 12 meses : Recargo de 15%

: Recargo de 15% Más de 12 meses: Recargo de 20% más 5% de intereses de demora.

En caso de exista un requerimiento de Hacienda, es decir que la Agencia Tributaria se da cuenta de que no has pagado y el Ministerio te envía un requerimiento, el recargo puede ir del 50% hasta el 150% de la cantidad a pagar. Si la declaración sale a devolver la sanción será de 200 euros por presentarla fuera de plazo y se tendrá que poner en marcha los trámites para solicitar la devolución.

¿Qué día te devuelven el dinero?

La Agencia Tributaria (AEAT) prevé que se devolverán este año en torno a 15,7 den derecho a devolución con un importe de unos 13.271 millones de euros. La AEAT también a comunicado que las primeras devoluciones se empezaran a emitir en las 48 horas siguientes que empiece la campaña, aunque no garantiza el plazo exacto de devolución. Aún así, La AEAT tiene obligación de como máximo devolver el dinero el día 31 de diciembre de 2026, en caso de superarse se aplicarán intereses de demora.

¿De que dependerá que te llegue antes la devolución?