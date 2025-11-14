Aitana gana su primer Latin Grammy y Alejandro Sanz da la sorpresa: todo lo que ocurrió en la gala

La pasada noche del 13 de noviembre los artistas más sonados de la música actual volvieron a vestirse de gala. Desde Las Vegas, el público tuvo la oportunidad de ver reunidos en un mismo evento a algunas de las estrellas más seguidas del momento. Un encuentro cuyo objetivo era premiar a las mejores composiciones y donde no faltó la presencia española. De hecho, Aitana vivió una gran noche en el MGM Grand Garden Arena. Pues, a sus 26 años, se llevó el primer gramófono de su carrera. Un hito para ella que recibió con los brazos abiertos y rodeada de sus seres queridos.

El pasado 30 de mayo, la artista catalana lanzó al mundo Cuarto Azul, su nuevo proyecto discográfico. Un trabajo con el que ha conseguido cifras muy gratas. Por ello, y tras ser nominada en la categoría de mejor diseño de empaque por Cuarto Azul, se ha terminado llevando la victoria. «Esto es muy fuerte para mí, nunca en mi vida he recibido uno de estos. Supongo que siempre lo soñamos, pero nunca creemos que pueda pasar», dijo agradecida. Y es que, su vida ha experimentado un cambio de 180º desde que salió de la Academia de OT 2017. «Quiero dar las gracias, por supuesto, a la Academia, a Jesús López, Narcís Rebollo, Universal, GTS… a Miki también, que es mi mánager, a Valle, a todo el pedazo de equipo que tengo detrás. De verdad, muchas, muchas gracias», indicó.

Aitana le dedica unas palabras a Plex, su novio

En lo personal, Aitana está viviendo una época muy bonita en su vida. Pues, su noviazgo con Plex, popular youtuber, le ha hecho sentir, según ella, lo que es estar enamorada de verdad. «Gracias a mi familia, que me ha acompañado estos días, a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón. Y gracias a todos y cada uno de vosotros, espero no olvidarme de nadie, pero es que realmente somos muchísimos», comentó. «Gracias por este momento, no me lo creo, en serio, muchísimas gracias», concluyó.

España continuó brillando con luz propia a lo largo de la gala. Y es que, Alejandro Sanz sorprendió a todos al ser premiado con la Grabación del Año por Palmeras en el jardín. Un premio con el que se impuso a grandes pesos pesados como el mismísimo Bad Bunny. «Benito, te lo he robado, perdona», le dijo con humor. Por otro lado, el flamenco también brilló gracias a Las Migas. Todo ello sumado al hecho de que la Academia rindió homenaje a Raphael, que fue premiado como Persona del Año 2025 y actuó durante la gala.

Bad Bunny se corona como el rey de la noche

Pero, aunque los artistas españoles triunfaron, la victoria quedó en Puerto Rico. Bad Bunny llegó como el artista más nominado de la noche y se fue con muchos gramófonos bajo el brazo. Y es que, el cantante ganó cinco Latin Grammy (Mejor álbum del año, Mejor canción urbana, Mejor álbum de música urbana, Mejor interpretación de reguetón y Mejor interpretación urbana). «Amo la música, amo lo que hago», afirmó. Bad Bunny quiso dedicarle sus premios «a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica y especialmente de Puerto Rico: nunca paren de soñar ni de ser ustedes».