El Govern de Prohens se queja de la «mala imagen» de los barracones de ilegales en Palma, Ibiza y Formentera

El portavoz del Govern que preside la popular Marga Prohens, Antoni Costa, ha considerado que los puertos de Palma, Ibiza y Formentera «no son el mejor lugar» para ubicar los módulos de atención a inmigrantes ilegales en tránsito y ha criticado que ésta sea «la única» política migratoria que el Gobierno de España lleva a cabo en las Islas.

Lo ha dicho este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern en la que le han preguntado si los puertos no son una buena ubicación por una cuestión de imagen. «Sí, lo digo abiertamente», ha respondido. «¿Ésta es la única política migratoria que el Gobierno es capaz de hacer?», ha criticado, a la vez que se ha preguntado si al Ejecutivo central «no se le cae la cara de vergüenza».

Según el portavoz, es «inadmisible» que desde Madrid no hagan «nada» para combatir las mafias y reducir el flujo migratorio. «¿Creen que es admisible que miles de seres humanos pierdan la vida en la trágica ruta?», ha zanjado.

Y es que más de un millar de inmigrantes ilegales han pasado por los módulos de atención en tránsito instalados por el Gobierno central en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera en poco menos de tres meses.

Por las infraestructuras ubicadas en el muelle de Botafoc (Ibiza) y en el puerto de la Savina (Formentera), que abrieron en noviembre, han pasado ya 555 y unos 90 migrantes, respectivamente.

Por la instalada junto a las estaciones marítimas del puerto de Palma, operativa desde principios de diciembre, lo han hecho 472 personas. Aunque este viernes estaba vacía dado que no han llegado pateras en los últimos días, en lo que va de año han arribado a Mallorca unos 270 migrantes y, en el conjunto de Baleares, más de 380.

Esta última instalación, con una capacidad máxima de 154 plazas, ha funcionado especialmente durante los dos picos migratorios registrados en los últimos meses, cuando se han llegado a atender hasta a 102 migrantes a la vez.

«Esto revela la necesidad de este tipo de infraestructuras», ha explicado el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien este viernes ha visitado los módulos del puerto de Palma junto a la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Paloma Favieres.

El delegado del Gobierno ha remarcado que estas infraestructuras no están concebidas para funcionar como un lugar de acogida permanente sino para dar respuesta a un fenómeno migratorio en tránsito.

Previo paso por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Son Tous, donde son filiados por la Policía Nacional y atendidos por la Cruz Roja, en el puerto de Palma no pasan más de entre 24 o 30 horas hasta que pueden embarcarse en un ferri que les lleve hasta Denia, Valencia o Barcelona.

Ya en la Península, ha detallado el delegado, o bien entran en el circuito humanitario o prosiguen con su viaje migratorio, muchas veces hacia otros puntos de Europa.

Estas instalaciones portuarias, de 600 metros cuadrados, están conformadas por diferentes carpas e infraestructuras modulares. Los inmigrantes pueden descansar en más de un centenar de literas, con colchones azules, distribuidas en dos salas diferenciadas. También pueden comer y beber en un comedor o asearse en una docena de baños portátiles y en otras tantas duchas ubicadas en dos módulos.

Los trabajadores de Cruz Roja cuentan con un espacio para almacenar los kits humanitarios y poder atender las necesidades de las personas que pasen temporalmente por las instalaciones. Los inmigrantes, además, cuentan con enchufes para cargar sus dispositivos móviles y pueden conectarse a internet.

Esto último, ha subrayado el delegado del Gobierno, es especialmente importante dado que les permite ponerse en contacto con sus seres queridos y comunicarles que han logrado completar el viaje en patera con vida.