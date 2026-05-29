A qué hora juega Rafa Jódar – Michelsen hoy: dónde ver hoy en directo gratis por televisión y en vivo online el partido de Roland Garros 2026

Rafa Jódar tendrá que enfrentarse a Álex Michelsen en la tercera ronda de Roland Garros 2026, eliminatoria que espera superar para seguir con su sueño de conseguir su primer Grand Slam. Obviamente, no será nada sencillo y tendrá que ir paso a paso, pero el objetivo para el madrileño está claro y por ahora ha firmado un gran inicio de torneo. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo lo que ocurra en la capital francesa.

Cuándo es el partido de Rafa Jódar – Michelsen en Roland Garros 2026

Rafa Jódar sigue con paso firme en su primera partición en Roland Garros 2026, donde arrancó la competición imponiéndose por la vía rápida al estadounidense Aleksandar Kovacevic (6-1, 6-0 y 6-4). Ya en la siguiente fase se cargó a James Duckworth en un choque que se le complicó algo más, pero que el madrileño solventó al ganar por 6-1, 6-7, 6-4 y 7-5. Ahora, en tercera ronda del segundo Grand Slam del año, tendrá que enfrentarse al americano Álex Michelsen para seguir manteniendo vivo su sueño de llevarse la Copa de los Mosqueteros.

El primer tenista español que consiguió coronarse en la capital de Francia en este Grand Slam fue Manolo Santana, que tiene dos títulos en su palmarés, los mismos que Sergi Bruguera. Con un solo entorchado en la tierra batida gala encontramos a Andrés Gimeno, Carlos Moyá, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero. Pero hablar de Roland Garros es hacerlo inevitablemente de Rafa Nadal, que tiene un total de 14 trofeos de esta mítica competición, teniendo también una placa homenaje en la Philippe Chatrier. Además, Carlos Alcaraz, que no está participando en esta edición, ha ganado los dos últimos años.

La organización de este legendario Grand Slam programó este apasionante Rafa Jódar – Michelsen correspondiente a la tercera ronda de Roland Garros 2026 para este viernes 29 de mayo no antes de las 11:00 de la mañana.

Horario del Rafa Jódar – Michelsen: el partido de tercera ronda de Roland Garros 2026

Rafa Jódar está siendo el gran protagonista esta temporada en el mundo del tenis, ya que ha conseguido dejar grandes sensaciones en todos los torneos en los que ha participado. En Marruecos consiguió ganar su primer campeonato de la ATP y en el Trofeo Conde de Godó alcanzó las semifinales. Ya en el Mutua Madrid Open y en el Masters 1000 de Roma cayó en cuartos de final. De hecho, en la capital de España fue eliminado por un Jannik Sinner que se deshizo en elogios hacia él. En este Roland Garros 2026, el italiano y el de Leganés no se verían las caras ante una hipotética final.

El Rafa Jódar – Michelsen de la tercera ronda de Roland Garros 2026 se jugará este viernes 29 de mayo. Hay que tener en cuenta que este choque entre ambos es inédito, aunque el español debe ser un poco más favorito, ya que ocupa el puesto 29 del mundo, mientras que el estadounidense es el 42 del ranking. Se espera un gran espectáculo, ya que la juventud de ambos y la medida, que es muy parecida, hace que todo vaya a estar muy igualado.

Dónde ver Roland Garros 2026 y a Rafa Jódar en directo gratis y por TV hoy

Eurosport fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todos los partidos que se jueguen en este frenético Grand Slam que se celebra en Francia. El Rafa Jódar – Michelsen de la tercera ronda de Roland Garros 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales que Eurosport tiene en diferentes plataformas como pueden ser Dazn, HBO Max, Movistar+ u Orange TV. Hay que recordar que todos estos operadores son de pago, por lo que el encuentro del de Leganés no se va a poder ver gratis ni en abierto por la TV.

Por otro lado, todos aquellos seguidores del madrileño y los aficionados a este deporte en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Rafa Jódar – Michelsen de la tercera ronda de Roland Garros 2026 mediante las aplicaciones de Eurosport, HBO Max, Movistar+, Dazn y Orange TV, ya que se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como tienen disponibles sus respectivas páginas webs para que se pueda acceder a ellas con un ordenador. La app Tennis TV en este caso no está disponible, ya que no tiene los derechos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en cada jornada de este apasionante Grand Slam que estamos viviendo desde la capital de Francia, donde estamos prestando especial atención a los españoles que participan en él. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Rafa Jódar – Michelsen de tercera ronda de Roland Garros 2026 y publicaremos la crónica una vez acabe el choque, así como las reacciones relevantes que nos lleguen desde tierras galas.

Dónde escuchar por radio el Rafa Jódar – Michelsen de Roland Garros 2026

Por último, todos los aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming el partido de tercera ronda de Roland Garros que juega el madrileño tienen que saber que van a poder escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Rafa Jódar – Michelsen para contar todo lo que esté sucediendo en este partidazo del segundo Grand Slam del año.