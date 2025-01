El alcalde de Aldaya revela que el Gobierno de Ximo Puig paralizó el desvío del barranco de La Saleta

Guillermo Luján, alcalde socialista de la localidad valenciana de Aldaya ha reconocido este viernes que una decisión del Gobierno de Ximo Puig paralizó el desvío del barranco de La Saleta. Este último, uno de los que se desbordó en la trágica jornada del 29 de octubre, cuando la DANA asoló 103 municipios de la provincia de Valencia. En concreto, Luján se ha referido a una decisión de Medio Ambiente como causante de la citada paralización.

Aldaya es una de las localidades que sufrió los devastadores de la riada de este 29 de octubre, de los que la Comunidad Valenciana tardará aún mucho tiempo en reponerse.

Su alcalde ha manifestado este viernes que «en los últimos años de la etapa del Botánic», el nombre con que se conocían los Gobiernos de Ximo Puig, por el lugar en que se firmaron los pactos de investidura, «había un momento en el que se atascó el proyecto por un informe de Medio Ambiente en el que planteaba, no impedía, pero sí que se iba a parar el proyecto. Y, al final, estas cosas, normalmente, lo que pasa no es que te digan que no, sino que se paren».

Guillermo Luján se ha expresado así en una entrevista en el programa de Á Punt, la televisión autonómica valenciana, Les noticies del matí (Las noticias de la mañana), este viernes.

«Nadie te dice que no. Nadie te dice que no se va a hacer el desviado del barranco de La Saleta. Nadie dice que no quieren hacer el barranco de La Saleta. Lo que pasa es que hay un informe que dice una serie de consideraciones y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, parar, en este caso, ha propiciado que estemos hoy así», ha expresado el edil.

En esa misma entrevista, el alcalde de Aldaya ha desvelado también que está a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) le dé explicaciones acerca de lo acaecido en la jornada del 29 de octubre, el día de la DANA. Y ha manifestado que él ha solicitado ya esas explicaciones a la Confederación que aún no se han producido.