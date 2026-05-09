El interés medio que paga el Tesoro español por la deuda ha subido a cierre de abril al 2,41%, la cifra más alta que paga España por colocar sus productos de deuda en el mercado desde finales de 2018, según los datos publicados por el Ministerio de Economía. Se trata de malas noticias para el Gobierno de Pedro Sánchez porque se va a elevar el coste de la deuda por encima de lo previsto en los Presupuestos -que están prorrogados desde 2023-, a la espera de que el Banco Central Europeo (BCE) decida subir aún más los tipos de interés en su reunión de junio si continúa la guerra de Irán y la inflación en la zona euro se mantiene claramente por encima del 2%, como hasta ahora.

De momento, en su reunión de abril, el BCE aplazó la subida de los tipos de interés para próximas reuniones. Pero los expertos descuentan ya que, si persiste la guerra en Irán y los precios se mantienen por encima del 2%, objetivo del BCE, el organismo subirá dos o tres veces los tipos este año. Actualmente, la inflación está en el 3% en la zona euro, mientras que en España se situó en abril en el 3,2%.

De acuerdo con los datos publicados por el departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo, en los cuatro primeros meses de este año el interés de la deuda española ha crecido del 2,31% en el que empezó 2026 al 2,41% del cierre de abril. El incremento sufrido en estos cuatro meses es similar al que registró en todo el año 2025.

El tipo de interés medio de las nuevas emisiones de este año también es superior al del año pasado, y hasta abril se sitúa de media en el 2,805%, dos décimas por encima de la media de 2025.

Esto significa que el interés medio seguirá subiendo este año, aunque el organismo que preside Christine Lagarde no suba los tipos en caso de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán lleguen a buen puerto y se normalice el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Además de esa amenaza de nuevas subidas de tipos, el BCE continuará este año con la desinversión de los productos que tiene de deuda española. Hasta marzo ya se había desprendido de 12.000 millones de euros, proceso que continuará. En 2025 redujo su exposición a la deuda española en 70.000 millones de euros. Ahora mantiene 485.000 millones en bonos españoles.

La salida del BCE en la compra de productos españoles y el posible incremento de los tipos de interés a partir de junio tendrían como consecuencia nuevas subidas en el interés de la deuda española que elevarían el coste en intereses en un momento en el que el Gobierno vuelve a estar sin Presupuestos Generales.

En 2025 ya se pagaron 40.000 millones de euros en intereses de deuda, y este año la emisión neta será igual a la del año pasado, 55.000 millones de euros. De momento, hasta abril, ya se han emitido más de 32.000 de esos 55.000 millones previstos.