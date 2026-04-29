La inflación se sigue manteniendo en el 3% durante el mes de abril a pesar del paquete de medidas anticrisis que ha aplicado el Gobierno de España por el conflicto de Irán. De esta forma, en el mes de abril la inflación se sitúa en el 3,2%, destacando la subida del precio de los carburantes por el conflicto en Oriente Próximo, según los datos avanzados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el organismo estadístico también ha explicado que en el caso de la electricidad se ha producido un leve descenso de los precios en el mes de abril de 2025 con respecto al mismo mes de 2024. Mientras que en la evolución de los precios de los paquetes turísticos también se ha percibido un incremento de los precios.

Asimismo, los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de la inflación, ya que subieron en abril de este año, frente a la bajada que experimentaron un año antes.

La inflación subyacente en el 2,8%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en abril se situó en el 2,8%.

En términos mensuales (abril sobre marzo), el IPC subió un 0,4%, moderando en ocho décimas la subida experimentada en marzo, del 1,2%. Con el incremento de abril, la inflación mensual acumula tres meses consecutivos de alzas.

Por otro lado, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en abril, hasta el 3,5%, con una variación mensual del 0,7%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,1% para el cuarto mes del año, según apunta la Estadística.

No obstante, el INE publicará los datos definitivos del IPC de abril el próximo 14 de mayo.

Con respecto al mes anterior, la inflación en marzo fue finalmente del 3,4%, 1,1 puntos porcentuales más que en el mes anterior y una décima superior a lo que estimó en un primer momento el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, la guerra de Irán impactaba más de lo previsto en el Índice de Precios de Consumo (IPC), especialmente por los costes de la energía y de los combustibles, que se incrementaban con fuerza en el tercer mes del año.

«Este dato se explica principalmente por el encarecimiento de los carburantes, efecto directo del conflicto en Oriente Medio», defendía el Ministerio de Economía.