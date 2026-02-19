La Sexta anuncia el fichaje Aimar Bretos, que ya prepara un nuevo programa

Tras el reciente fichaje de Marc Giró, La Sexta sigue sumando talento a su plantel de comunicadores y presentadores con la llegada de Aimar Bretos, que liderará un programa producido por Newtral. La cadena de Atresmedia ha enviado un comunicado de prensa informando la incorporación a uno de los periodistas y comunicadores más valorados del panorama audiovisual español, ganador del Premio Ondas y la Antena de Oro entre otros importantes reconocimientos.

Aimar Bretos liderará un nuevo programa que se emitirá en horario estelar de La Sexta. El espacio, que llegará muy pronto al prime time de laSexta, estará producido por Newtral. Bretos compatibilizará este proyecto con sus actuales desempeños en la Cadena SER, donde presenta y dirige Hora 25 desde 2021.

Recordemos que la productora Newtral es la compañía que lidera Ana Pastor, una de las figuras más reconocibles y populares de la segunda cadena de Atresmedia.

De esta forma, tanto Marc Giró como Aimar Bretos serán los fichajes estrella en se una cadena cuya programación se sostiene en dos géneros fundamentales: la información (Al rojo vivo, Más vale tarde, El Objetivo) y el humor (Zapeando, Aruser@s y El Intermedio).

Sólida y reconocida trayectoria

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) es uno de los periodistas más destacados del panorama español actual. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su trayectoria muy joven en la radio local. En 2008 se incorporó a la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su carrera en los servicios informativos y en el programa Hoy por Hoy, consolidándose como una de las voces más reconocibles de la cadena. En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de ‘Hora 25’, donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual. Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, capacidad de análisis y contribución a la innovación en el sector.