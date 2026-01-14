La Revuelta comenzó esta semana con la visita de Sara García, mientras que la segunda noche tuvo como protagonista a Jesús Vázquez. Recordemos que se trata de uno de los movimientos televisivos más impactantes de las últimas semanas, puesto que pocas personas esperaban que el gallego fuese a poner punto y final a su etapa en Mediaset para pasar a formar parte del equipo de RTVE. Como no podía ser de otra manera, David Broncano quiso aprovechar la visita del presentador de Benidorm Fest 2026 para tirar de ironía. ¿El motivo? Dar su punto de vista sobre uno de los movimientos más comentados en los últimos días. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la salida de Marc Giró de RTVE para fichar por Atresmedia. Así pues, entre broma y broma, el jiennense ha dejado clara su opinión al respecto.

Todo comenzó cuando Jesús Vázquez apareció en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, donde debutaba en La 1 de Televisión Española tras más de dos décadas en la cadena de Fuencarral: «Directamente desde Telecinco… ¡Un aplauso para Jesús Vázquez!», anunció el presentador de La Revuelta. En ese momento, el gallego apareció cantando lo siguiente: «Libre, libre quiero ser… aquí estoy, después de muchos años». Un gesto que, como era de esperar, no pasó desapercibido para David Broncano: «Has entrado con mucha energía. Has cantado ‘libre, libre’, supongo que…», comenzó diciendo, hasta que se vio interrumpido por su invitado: «Claro. Como tú has dicho lo de Telecinco, algo tenía que rematar». Aun así, quiso recalcar que los años que ha trabajado para Mediaset ha tenido «muchas cosas buenas, ojo, muchos programones». A pesar de todo, llegó un momento en el que se vio con ganas de cerrar esta etapa para dar paso a una que le genera muchísima ilusión.

En ese contexto, en el que hablaban de fichajes y cambios de cadenas, salió a relucir el nombre de Marc Giró. En un momento dado, Broncano recordó que cada martes, tras La Revuelta, se emitía una nueva entrega de Late Xou: «Los martes normalmente dábamos paso a lo de Marc Giró», comentó.

Jesús Vázquez no dudó en dar a conocer sus intenciones antes de que se hiciera pública la noticia del fichaje de Giró por Atresmedia: «Yo quería ir a su programa, pero ahora ya no puedo ir», lamentó. «No, claro», añadió el presentador de La Revuelta. Acto seguido, no dudó en aprovechar la ocasión para lanzar un dardo envenenado a la cadena de San Sebastián de los Reyes: «Cuando estaba aquí él tú no podías porque estabas en Telecinco, y ahora…»

Pero no todo quedó ahí, puesto que el jiennense fue mucho más allá: «Yo creo que por los de aquí sí que podrías ir allí, pero por los de allí no lo sé…», añadió. Jesús Vázquez decidió tirar de humor para tratar de zanjar el asunto: «Pues mira, no voy. A mí para que no me reciban bien… aunque creo que él me recibiría con mucha alegría», comentó.

Aun así, la conversación continuó su curso, sin dejar de lado el humor: «¿Hoy hay Marc Giró? ¿Pero haciendo la mudanza?», preguntó David Broncano, entre risas. Y añadió: «Estará grabado, claro». Fue entonces cuando Jesús Vázquez remató imaginando un final del Late Xou de lo más peculiar: «Él ya en laSexta y se emite un programa como post morten, un epílogo a su paso por aquí».