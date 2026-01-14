Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 13 de enero

Sandra Barneda y La isla de las tentaciones siguen dando alegrías a Telecinco en sus esperados reencuentros, poniendo en aprietos a La Revuelta y a El Hormiguero cada día en audiencias. El programa de parejas volvió a colarse entre lo más visto de la noche, pese a que Telecinco decidió emitir en la segunda parte de la noche un especial sobre Julio Iglesias. Por su parte, Pablo Motos y David Broncano contaron con Joaquín Reyes y Jesús Vázquez en sus respectivos platós. Además, la noche del martes 13 de enero de 2026 fue la del extraño regreso de Marc Giró a La 1 tras anunciarse su fichaje por Atresmedia.

El peor parado de las audiencias de ayer fue La Revuelta, que vuelve a tener que conformarse con la tercera posición del mal llamado access prime time, consiguiendo un 11.4 % y 1.425.000 espectadores. Con esos datos se queda por detrás de una nueva entrega de los reencuentros de las parejas de La isla de las tentaciones cuatro meses después. Esta vez el programa de Mediaset sube hasta el 12.1 % y 1.513.000 televidentes, acercándose a su rival en Antena 3.

El que sigue liderando sin problemas es Pablo Motos, que con un 13.1 % de cuota y 1.670.000 espectadores sigue viendo como el comienzo del año le deja datos más bajos de lo habitual, pero a la espera de que la atención que se llevan las tentaciones acabará, debiendo volver a sus datos habituales por encima del 14 %.

En las segundas cadenas, El Intermedio (6.8% y 875.000) aprovechó, esta vez sí, la debilidad de First Dates (6.4% y 816.000) cuando La isla le roba espectadores desde Telecinco. El último puesto de las grandes cadenas en esa franja es para Cifras y letras, que se mantiene muy por encima de la media de La 2 (5.8 % y 748.000), aunque sin llegar a los grandes datos que conseguía en diciembre, cuando llegaba incluso a rozar el 7 % y luchaba con sus rivales de Cuatro y laSexta.

La segunda parte de la noche tenía varios puntos de interés, siendo el regreso de Marc Giró tras las vacaciones de Navidad el que más expectación tenía. El catalán estrenaba nueva tanda de programas de Late Xou horas después de anunciar su salto de La 1 a Atresmedia, en concreto a laSexta. Lo hacía, además, con una extraña entrevista a Sonia y Selena, que se grabó hace meses, antes de que las cantantes se volviesen a separar y comenzasen una guerra entre ellas. El espacio de entrevistas se debió conformar con un 9.5 % y 698.000 espectadores, siendo segunda opción.

De cerca le sigue la serie turca Renacer (9.4% y 694.000), que mantiene a sus más adeptos pendientes de lo que pasa cada semana en Antena 3. El liderato de la noche es para el especial de ¡De Viernes!, dedicado a la figura de Julio Iglesias y a las denuncias por supuestas agresiones sexuales, en el que Ana Obregón y Makoke fueron protagonistas. El especial logra un 13.4 % y 761.000 espectadores.

El otro especial de la noche dedicado al cantante fue laSexta Clave, que en laSexta marcó un 5.4 % y 422.000 espectadores en laSexta. Por delante se coloca Código 10, que sigue pasando una crisis de audiencia en las últimas semanas y se conforma con un 6.6 % y 396.000 espectadores.

El estreno del lunes del programa de las cajas, que arranca una nueva etapa con Juanra Bonet al mando, pierde seguimiento y baja seis décimas en un día, cayendo a un 6.9 % y 713.000 espectadores. De esta manera calca los mismos registros en los que se movía Agárrate al sillón, que se despidió el pasado viernes.

En su franja, espacio como Aquí la tierra (12.4 % y 1.321.000) y Pasapalabra (19.5 % y 2.053.000) no notan su llegada.