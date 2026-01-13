Este lunes, 12 de enero de 2026, ha sido el primero tras el regreso de las vacaciones de Navidad y de la vuelta a la normalidad, ha sido uno de los más esperados, ya que llegaba con el estreno de la nueva etapa de Allá tú, el mítico concurso de las cajas de Telecinco, que esta vez tiene a Juanra Bonet como presentador. El catalán tendrá la complicada misión de revitalizar una franja en la que Pasapalabra domina sin rival. Además, como es habitual, el duelo entre El Hormiguero y La Revuelta ha seguido, aunque esta vez con el protagonismo de La isla de las tentaciones, que celebraba su reencuentro.

Con un retraso en la hora de publicación, que suele ser a las ocho de la mañana y este martes ha habido que esperar hasta las 10:30 h por ajustes de Kantar Media (empresa encargada de la medición de los datos), las cosas han quedado así. En el access, Pablo Motos ha vuelto a ganar en su horario, pero de nuevo ha tenido que superar a las tentaciones, que se han llevado el segundo puesto. El Hormiguero ha conseguido con Chris Pratt reunir al 12.8 % de share y una media de 1.648.000 espectadores; mientras que Sandra Barneda le seguía con un 11,8 % de cuota. Broncano y los suyos han tenido que conformarse con ser segundos al lograr un 11.7 % de share y una media de 1.527.000 espectadores en el access prime time.

En la batalla de las segundas cadenas, First Dates marcaba 961.000 espectadores de media y un 7,4 %, volviendo a notar que las tentaciones le roban mucho público. La quinta plaza del access es para El Intermedio, que no aprovechaba la debilidad de su rival y se queda por detrás con un 7.1 % de share y congrega una media de 930.000 televidentes.

Audiencias de ayer en el ‘prime time’

Tras el final de La Revuelta y El Hormiguero, La isla de las tentaciones se llevó el control absoluto de la noche con sus reencuentros, sin tener ningún tipo de rival en el resto de cadenas. El programa de parejas logra un 17.5 % de cuota y logra reunir a 1.381.000 espectadores, dando la primera gran alegría del año a Telecinco.

Por detrás, la final de Aria: Locos por la ópera (9,2 % y 724.000) vence en espectadores, pero no en cuota, al nuevo capítulo de Renacer (9,4 % y 682.000). En Cuatro, el estreno del espacio de reportajes Proyecto Sistiaga llegó con un discreto 5.5 % de cuota y 494.000 espectadores.

