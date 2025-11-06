El histórico socialista Toni Roig coloca a su hijo en el PSOE del Ayuntamiento de Palma

Pau Roig es el último fichaje como asesor del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palma. Se trata del hijo del histórico del PSOE palmesano, Toni Roig, que fue dos veces candidato a la alcaldía hasta que fue defenestrado por Francesc Antich. Su hijo Pau es el nuevo secretario del grupo. Cargo eventual de confianza, como publicó hace unos días el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

Pau Roig ya ejerce como cargo de finanza del grupo municipal socialista en el consistorio palmesano. Lo hace ejerciendo como secretario. Su nombramiento, según el BOIB, tiene efectos desde el pasado día 30 de octubre.

No es el único cargo en el que el histórico Toni Roig ha conseguido colocar a su hijo. El pasado 6 de septiembre, Roig hijo fue reelegido como secretario general de las Juventudes Socialistas de Palma. Los jóvenes del PSOE palmesano renovaban toda la comisión ejecutiva dejando a Roig como secretario general de la formación. Ahora le ha caído un puesto de trabajo, el de asesor del grupo municipal en Palma ejerciendo como secretario.

Su padre, el histórico Antoni Roig, abandonó la política activa cuando Aina Calvo, actual secretaria de Estado de Seguridad, encabezó la lista socialista a la alcaldía en el año 2007. Calvo llegó impuesta por Francesc Antich para mejorar los resultados socialistas de Palma tras dos fracasos de Roig. Lo consiguió, obteniendo la alcaldía de la capital balear. Roig se alejó entonces de la primera línea política tanto en Palma como en Mallorca como en el resto de Baleares.

Antoni Roig está apartado actualmente de la política. De hecho, se ha hecho emprendedor desde su formación en pedagogía. Ahora se dedica a la formación para empresas. La sede de su actividad también está relacionada con el ayuntamiento palmesano: se trata de uno de los espacios comunes que posee Palma Activa y que cede a emprendedores en régimen de coworking.