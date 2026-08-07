Purga de Negueruela en el PSOE de Palma: sólo cuenta con tres de los ocho concejales para la candidatura de 2027

Purga del candidato del PSOE a la Alcaldía de Palma, Iago Negueruela, que sólo cuenta con tres de los ocho concejales del grupo municipal socialista de cara a la carrera electoral del último curso político de la legislatura que arrancará el próximo mes de septiembre.

Sólo Francesc Dalmau, cuarto portavoz socialista en lo que va de legislatura y delfín de la aún secretaria general de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, la adjunta al cargo, Silvana González, y el secretario general de la agrupación socialista de Palma-Llevant, Daniel Oliveira de Souza, al que usa de enlace vecinal y comunitario, están en la terna de aspirantes a ocupar puestos de relevancia en la candidatura del PSOE en las municipales de mayo de 2027.

Se da la circunstancia de que Oliveira forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista de Mallorca como responsable de la Secretaría de Derechos Humanos y Migraciones, de la que también forma parte la pareja del ex alcalde socialista de Palma, José Hila, Maria Ángeles Fernández, como responsable de la Secretaría de Retos Demográficos.

El resto no cuenta nada para un Negueruela que está teniendo un muy escaso poder de convocatoria en las visitas que está realizando a los barrios y agrupaciones del PSOE de Palma, donde el que fuera ex conseller del Govern de Francina Armengol y portavoz, es un completo desconocido y en las que suele estar acompañado de los citados cargos socialistas.

Todo hace indicar que los mencionados estarán en la zona de salida de la candidatura para las elecciones de 2027, donde también tiene visos de figurar Pau Roig, el hijo del ex líder socialista de Palma, Toni Roig, al que Negueruela ha colocado como asesor en el grupo municipal socialista.

Él, también secretario general de las Juventudes Socialistas de Palma, es pieza clave en la captación de apoyo entre una juventud, donde el voto mayoritario está cada vez más decantado hacia Vox.

No se descarta que entre los ocho puestos de cabecera de esa lista electoral figuren dos ex concejalas de Palma con experiencia ya en la plaza de Cort, como es el caso de la ex regidora de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, ahora consellera en la oposición en el Consell de Mallorca, y Virginia Abraham, ex directora general de Infraestructuras, con la ex alcaldesa socialista, Aina Calvo, y directora general de Trabajo en el pasado Govern de Francina Armengol.

Fuera de esos puestos de salida para acompañar a Negueruela, las opciones de los socialistas de Palma para cobrar un sueldo municipal son más bien escasas, dadas sus pésimas perspectivas electorales en unos próximos comicios donde sólo aspiran a no perder muchos más de los ocho concejales que ahora tienen.

De ahí que dentro del partido se vean esas elecciones y la próxima legislatura, en general, como una continuidad en la travesía del desierto que arrancó en mayo de 2023, y de ahí que todo de cara al medio y largo plazo sea una completa incógnita.

Empezando por el hecho de si el propio Negueruela se mantendrá al frente del partido y tomará posesión del acta de concejal tras las próximas elecciones, o bien su valedora y protectora Armengol, tendrá otros planes para su futuro político, que podría pasar por acompañarla en la candidatura en las Elecciones Generales en caso de que no se adelanten a las municipales, o en relevar al ex alcalde Hila en su condición de senador autonómico.

Y es que, tras cuatro años en la oposición en el Parlament al frente del Grupo Socialista, la mayoría en el partido no ve a Negueruela ejerciendo el mismo papel otros cuatro años más, pero esta vez en los bancos de la plaza de Cort.