Baena: «La Selección me ha salvado mentalmente»

Álex Baena afronta el Mundial en uno de los momentos más especiales de su carrera. El centrocampista reconoció que llega a Atlanta con ilusión máxima y con la esperanza de ayudar a España desde el papel que le toque desempeñar. «Tenemos muchas ganas. Son muchos días entrenando y estoy ilusionado por empezar ya el torneo», afirmó.

Sobre la posibilidad de ser titular frente a Cabo Verde, el andaluz evitó entrar en debates. «Esa pregunta no es para mí. Ojalá pueda estar en el once, pero lo más importante es el grupo y ayudar desde donde sea».

Baena explicó que se siente especialmente cómodo actuando por el perfil izquierdo. «Toda mi vida he jugado ahí. Puedo hacerlo en varias posiciones y mi idea es ayudar al equipo donde haga falta».

El jugador de España destacó la importancia de arrancar con una victoria. «Lo que ayuda a coger confianza es ganar. Empezar con victoria es muy importante para el equipo y más en un torneo tan largo».

Además, reconoció la evolución que ha experimentado desde la pasada Eurocopa. «Si no hubiese mejorado como futbolista no estaría aquí. No soy el mismo jugador que entonces. He evolucionado tanto como futbolista como persona».

Baena también habló de lo que supone disputar un Mundial. «Es el torneo más importante para un futbolista. Todo jugador sueña con jugar un Mundial». Después de conquistar la Eurocopa y el oro olímpico, reconoció que ganar también el Mundial sería algo histórico. «No sé si alguien habrá conseguido las tres cosas. Poder hacerlo sería un gran éxito en mi carrera».

Uno de los momentos más llamativos de la comparecencia llegó cuando habló de su situación personal. «Puede ser el momento en el que más feliz estoy de la temporada. Venir a la selección me ayuda muchísimo. La selección me ha salvado en el tema mental porque me permite abstraerme de muchas cosas y recuperar la confianza que quizá me había faltado».

También tuvo palabras de agradecimiento para Luis de la Fuente. «Es un magnífico entrenador y una persona que ayuda mucho. Te da muchísima confianza y hace que te sientas como en casa. Como gestor de grupo es incluso mejor que como entrenador. Para nosotros es como un padre porque llevamos muchos años con él».

Por último, se refirió al favoritismo de España y al rival del debut. «A todo el mundo le encanta ser favorito porque significa que tienes un gran equipo». Sobre Cabo Verde advirtió que «ofensivamente nos pueden hacer muchísimo daño» y pidió no confiarse pese a la diferencia de experiencia entre ambas selecciones.